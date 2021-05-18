Закупки под контролем

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Лариса Клименко

О том, как реализуются новые нормы, заложенные в законодательстве о государственном имуществе, мы беседуем с руководителем Централизованной службы по контролю за закупками холдинга «Байтерек» Даниелем Ваисовым.

– Закупки всегда являются важным звеном деятельности любого предприятия, и именно здесь возникает немало вопросов. Новая служба в холдинге «Байтерек» была создана 1 января 2020 года. В чем ее основные задачи?

– Сделать закупочные процессы наиболее прозрачными и эффективными. Теперь жалобы потенциальных поставщиков в холдинге «Байтерек» и его дочерних организациях оперативно рассматриваются на предмет правомерности закупочного процесса.

Законодательство наделяет эту службу правом принятия самостоятельных и независимых решений в отношении всех рассматриваемых закупок, она вправе приостанавливать и отменять итоги торгов. При этом правовые акты обязывают рассматривать каждую поступившую жалобу в четко определенные сроки.

– Каковы результаты первого года работы службы?

– Из рассмотренных в 2020 году жалоб потенциальных поставщиков 28% признаны обоснованными, соответственно итоги закупок по ним были отменены.

Конечно, деятельность этой службы не должна замедлять закупочный процесс в холдинге и мешать его основной деятельности. В связи с этим принимаются превентивные меры контро­ля за проводимыми закупками, что позволяет сократить нарушения и, соответственно, не доводить до пов­торного закупочного процесса.

В 2020 году обобщены и сис­тематизированы нарушения, которые бывают при проведении закупок, по результатам холдингу и его дочерним организациям даны рекомендации. Некоторые нарушения возникают ввиду неоднозначности норм законодательства. Предложения по изменению таких норм направлены в Министерство финансов РК, часть из них была принята, изменения внесены 23 декабря 2020 года.

– Внедрение новых цифровых технологий позволяет улучшить все сферы деятельности. Что делается в рамках государственной политики по цифровизации в данном направлении?

– Для более эффективного контроля за соблюдением правил закупок в 2021 году запланирована совместная работа с оператором информационной системы закупок по автоматизации контроля. Реализация этих мероприятий позволит оперативно выявлять и устранять нарушения, причем с минимальным человеческим учас­тием, что приведет в итоге к их сокращению. Доверие потенциальных поставщиков к проводимым закупкам повысится, и, как следствие, будут исключены их обоснованные жалобы.

Необходимо отметить, что в некоторых случаях потенциальные поставщики также не являются добросовестными участниками закупочного процесса. В прошлом году 8 поставщиков, определенных победителями, отказались от заключения договоров и были включены в реестр недобросовестных участников закупок.

– Почему, как правило, потенциальные поставщики отказываются от заключения договоров?

– В основном это связано с тем, что они невнимательно изучили тендерную документацию или техническую спецификацию и после подведения итогов закупки поняли, что не смогут поставить товар, оказать услугу, выполнить работу с характеристиками, указанными в этих документах.

Мы хотим предостеречь потенциальных поставщиков от таких негативных ситуаций. Необходимо тщательно изучать тендерную документацию и техническую спецификацию, верно оценивать свои силы и ресурсы. Ведь только сам факт неподписания договора в установленные сроки является основанием для включения в реестр недобросовестных участников закупок. А те, кто в такой реестр попадает, в течение 2 лет не вправе участвовать в закупках не только субъектов квазигосударственного сектора, но и в государственных закупках.

– А куда могут обращаться потенциальные поставщики, столкнувшиеся с нарушением их прав и законных интересов?

– С жалобой на действия или бездействие, решения холдинга или его дочерних организаций они вправе обратиться в службу по контролю за закупками по адресу: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Нур-Султан, район «Есиль», проспект Мәңгілік Ел, здание 55-а. Также жалобу можно подать посредством информационной системы электронных закупок.

Своевременное обращение позволит оперативно реагировать на ошибки и вырабатывать рекомендации и механизмы для их устранения и недопущения в будущем. Необходимо помнить, что при подаче жалобы заключение договора о закупках приостанавливается до окончания срока ее рассмотрения. Если указанные факты подтвердятся, службой будут приняты соответствующие меры, установленные законом, вплоть до отмены итогов закупок.

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