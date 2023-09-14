Запасы на зиму

Вместе с уборкой урожая на полях животноводческих ферм повсеместно идет заготовка кормов.

По информации областного управления сельского хозяйст­ва, на первое число прошлого месяца поголовье крупного рогатого скота в области составило 562 тыс. особей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 105%. Вместе с тем несколько приумножилось и количество овец. На сегодняшний день поголовье мелкого рогатого скота сос­тавляет 4 млн 95 тыс. животных.

Руководитель регионального аграрного ведомства Нурби Жигитеков также отметил заметный рост числа лошадей, которое в настоящее время равно 196 тыс. особей. По его словам, неплохие результаты показали и фермеры, занимающиеся разведением верблюдов. Правда, приплод, полученный в их хозяйствах, не так высок, как, например, у коневодов, но все же они смог­ли превысить показатель прошлого года.

Сегодня в их стадах насчитывается около 8,6 тыс. кораб­лей пустыни, и это, несомненно, радует. Кроме того, хорошую работу демонстрируют представители птицеводческого направления.

В хозяйствах области зарегист­рировано 1 млн 993 тыс. птиц.

Для обеспечения домашнего скота в будущую зиму полноценным питанием в этом году кормовыми культурами в регионе засеяно 218,8 тыс. га. Эта площадь несколько выросла с учетом увеличения поголовья домашнего скота.

Так, кукуруза на силос заняла 4,1 тыс. га, под однолетние травы выделили 27,9 тыс. га, а их многолетние собратья расположились на 186,8 тыс. га. Работы по сбору идут полным ходом и уже близятся к завершению. На сегодняшний день собрано более 2,5 млн тонн сена, 83,3 тыс. тонн силоса и 390 тыс. тонн соломы.

К тому же с прошлого года в запасе осталось 250,7 тыс. тонн сена.

По словам Нурби Жигитекова, хозяйствам всех категорий в зависимости от поголовья зимующего скота необходимо всего 513 тыс. тонн концентрированного корма, 2 млн 69 тыс. тонн сена, 87 тыс. тонн силоса и 81 тыс. тонн соломы.

Между тем, как сообщили в управлении сельского хозяйст­ва, в этом году на поддержку племенного животноводства из республиканского бюджета выделено 5,3 млрд тенге. На сегодня 4,8 млрд тенге субсидий уже выплачено. Их получили 2 511 местных товаропроизводителей.

Стало также известно, что поголовье домашнего скота ежегодно растет во многом благодаря кооперативам, сформированным в рамках проекта «Ауыл аманаты» и направленным на повышение благосостояния и оперативного решения проблем сельского населения.

Напомним, что в 2019 году именно в Жамбылской области проект был апробирован в пилотном режиме и показал высокую эффективность. Полученный опыт взят за основу для распространения по всей территории республики.

В связи с увеличением поголовья домашнего скота очень важен и такой показатель, как урожайность, которая во многом зависит от качества земли. Именно по этой причине местные власти обращают внимание на плодородность посевных площадей, а также планируют расширить клин сельскохозяйственных площадей, в частности, освоить сенокосные угодья в Мойынкумском районе.