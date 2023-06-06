"Запрещено, но дети всё равно купаются" – Смаилов об инциденте в фонтане в Аксу

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Правительства прокомментировал случай удара током ребенка в фонтане в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Напомним, 3 июня в городе Аксу в Павлодарской области 3 девочки 3, 6 и 8 лет пришли одни купаться в фонтане. Детей ударило током. Самая младшая потеряла сознание.

Оказавшийся рядом инспектор взвода патрульной полиции Кажимурат Фаизов достал девочек из воды.

3-летнюю девочку госпитализировали в реанимационное отделение. Позже пострадавший ребенок пришел в себя.

«Разумеется, купание в фонтанах вообще запрещено. Об опасности этого постоянно напоминают санитарные врачи. Однако дети все равно идут купаться в фонтаны. Всем акиматам необходимо провести проверку безопасной работы фонтанов, а также усилить контроль и не допускать купание в них. МВД должно подключиться к этой работе», – подчеркнул Алихан Смаилов на заседании Правительства по вопросам обеспечения безопасности на водоемах летом.