Детей ударило током в фонтане в Павлодарской области

Двух малолетних детей ударило током в фонтане в городе Аксу, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

Инцидент произошел в Аксу около Дома детского творчества.

Две девочки 6 и 8 лет залезли в воду, чтобы искупаться. Детей ударило током.

Оказавшийся рядом инспектор взвода патрульной полиции Кажимурат Фаизов достал девочек из воды.

"В фонтане стояли две девочки и плакали. Вокруг были взрослые и другие дети. Мне сказали, что в фонтане напряжение и никто не может войти. Оценив ситуацию, не теряя времени, я разулся и прыгнул в фонтан. Вытащил двух девочек 6 и 8 лет. После вызвал скорую помощь. Передав детей специалистам, приступил к несению службы", - рассказал Кажимурат Фаизов.

Установлено, что три девочки 3, 6 и 8 лет пришли купаться на фонтан без родителей. Несовершеннолетние переданы законным представителям.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Начато досудебное расследование по ст. 254 УК РК.