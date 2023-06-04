Трехлетняя девочка пришла в себя после удара током в фонтане в Аксу
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Трехлетняя девочка, потерявшая сознание после удара током в фонтане пришла в себя благодаря врачам, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.
Ребенок проходит лечение в больнице.
Для помощи аксуским врачам по линии санавиации прибыли областные специалисты из Павлодара.
По состоянию на 21:00 состояние девочки улучшилось. Она находится в сознании и продолжает получать лечение в отделении интенсивной терапии и реанимации.
Напомним, инцидент произошел 3 июня, в Аксу в Павлодарской области. Девочку ударило током во время купания в фонтане.
В тяжелом состоянии она была госпитализирована в реанимацию больницы.