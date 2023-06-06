Лето только началось, а уже растет число погибших на водоемах – Смаилов

Вопрос обеспечения безопасности на водоемах в летний период рассмотрен на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что на сегодняшний день по республике определено 487 разрешенных мест для купания, из них 149 коммунальных и 338 частных пляжей. Вместе с тем для безопасного прохождения летнего периода местным исполнительным органам необходимо увеличить количество официальных и оборудованных мест для купания минимум на 15-20%.

За последние 3 года в стране утонули более 1 тысячи человек. При этом в прошлом году количество утонувших уменьшилось на 43%. Основными причинами гибели людей на водоемах являются купание в необорудованных местах, оставление детей без присмотра взрослых, купание пьяным и недооценка собственных сил.

Для обеспечения безопасности людей на воде МЧС совместно с департаментами полиции и акиматами проводится комплекс организационных и практических мероприятий. В частности, организовано более 45 тысяч рейдов и патрулирований, в ходе которых к административной ответственности привлечено 480 нарушителей. Кроме того, на безопасных детских пляжах, в стационарных и каркасно-модульных бассейнах спасателями МЧС совместно с акиматами проводится обучение детей навыкам плавания.

Как отметил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, с наступлением летнего сезона в местах массового отдыха граждан увеличена плотность пеших полицейских нарядов. Во все организации образования направлены инструкции по правилам безопасного поведения детей в общественных, досуговых местах и на водоемах. При этом автопатрули, задействованные вблизи водоемов, оснащены всеми необходимыми средствами для оказания помощи утопающим – спасательными кругами, жилетами, веревками и так далее.

Он добавил, что только с начала года патрульными спасены 9 утопающих граждан. Буквально накануне в Кызылординской области полицейские спасли тонущего в канале студента местного вуза.

«Хочу отметить поступок майора Ержана Абдраманова по спасению утопающего. Таких людей надо поощрять и ставить в пример другим», – сказал премьер-министр.

Об обеспечении безопасности детей в загородных лагерях проинформировал министр просвещения Гани Бейсембаев, о контроле эксплуатации маломерных судов, в том числе в местах массового отдыха на воде, – министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

С докладами о мерах, принимаемых в регионах, выступили акимы Актюбинской области Ералы Тугжанов, Алматинской Марат Султангазиев, Туркестанской Дархан Сатыбалды.

Премьер-министр отметил, что в текущем году Казгидромет прогнозирует жаркое лето, особенно на западе, востоке и юге страны. Соответственно, ожидается увеличение числа отдыхающих на водных объектах.

«Лето только началось, а уже растет численность погибших на водоемах. Только за первый день лета в сводке МЧС значилось 4 утонувших. Позавчера в один день было 9 погибших. Вчера еще 4 человека. И все утонули в запрещенных местах. Это действительно серьезная проблема», – сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем работа по подготовке к купальному сезону продолжается: в регионах оборудуются официальные места для купания, строятся новые пляжи, а также проводится профилактическая работа по безопасности на воде.

Глава Правительства добавил, что в республике ежегодно тонут порядка 300 человек, из них около 100 – дети. Это говорит о том, что принимаемых мер недостаточно.

«В Абайской, Жетысуской и Улытауской областях до настоящего времени не установлены официальные места для купания. А в Кызылординской области определены всего 4 места для купания на весь регион. В Алматинской области многие частные пляжи на берегу Капшагайского водохранилища не зарегистрированы как официальные места для купания», – перечислил премьер-министр.

В этой связи акиматам регионов совместно с МЧС поручено активизировать работу по установлению безопасных мест для купания людей с информированием об этом населения.

Глава Правительства также отметил, что основная профилактическая работа проводится только в городах и районных центрах. В сельской местности она практически не ведется.

«Поэтому 60-70% утонувших приходится именно на села. Надо проводить широкомасштабную повсеместную работу в данном направлении. До населения нужно довести основные требования правил безопасности на водоемах, оказания первой помощи утопающему, информацию о наличии оборудованных и опасных мест для купания», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, премьер-министр указал, что оросительные каналы в южных регионах также представляют опасность для людей: большинство каналов и арыков не имеют ограждений.

«От этого страдают в первую очередь дети. Особенно много случаев их гибели в каналах ежегодно регистрируется в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. Как положительный опыт хочу привести в пример Туркестанскую область, где в настоящее время идет монтаж специальных приспособлений, позволяющих в случае падения самостоятельно выбраться из канала. Акиматам регионов нужно изучить данный опыт и проработать вопрос обеспечения безопасности на каналах и арыках», – отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем премьер-министр добавил, что значительная часть утонувших находилась в состоянии алкогольного опьянения. Это около 70% случаев. В этой связи подразделениям органов внутренних дел совместно с госорганами нужно организовать соответствующую работу. В частности, предупреждениями и административными мерами пресекать употребление спиртных напитков у водоемов.

«Для этого следует усилить патрулирование мест отдыха у воды, особенно в выходные и праздничные дни», – подчеркнул глава Правительства.

В заключение он поручил принять меры по контролю за эксплуатацией маломерных судов.

«Известно немало случаев катания людей на неисправных судах, которые заканчивались трагически. Нужен жесткий контроль в этом вопросе», – сказал Алихан Смаилов.