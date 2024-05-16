Новый образовательный сервис запустили в eGovMobile

Образование, Цифровизация, Технологии
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Дана Аменова
Корреспондент

Вице-министр просвещения РК Арай Уразова рассказала о запуске нового сервиса, который содержит все необходимые данные и сведения об образовании, делая их более доступными и удобными для казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новый сервис Bilim доступен в мобильном приложении eGovMobile.

«Bilim состоит из нескольких разделов, которые содержат данные об образовании, цифровые документы об окончании организации образования, сведения об опеке и попечительстве, профиль ребенка и дополнительную информацию об учащихся. Для педагогов доступен раздел «Портфолио педагога», содержащий краткую информацию о трудовой деятельности, стаже, категории и прохождении аттестации», – отметила вице-министр.

Также сервис даст возможность пользователям ознакомиться и подписать с помощью ЭЦП договоры об оказании образовательных услуг между организациями образования и пользователями.

Для доступа к сервису необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile и выбрать Bilim из списка.

Спикер добавила, что работа по наполнению разделов данными касательно образования казахстанцев продолжается.

Сервис создан Минпросвещения совместно с АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени Ахмета Байтурсынова, АО «НИТ» и МЦРИАП.

Напомним, с этого года ведется работа по цифровизации аттестатов по основному и среднему образованию. С прошлого года дипломы о техническом и профессиональном образовании стали доступны в цифровом формате в мобильном приложении eGovMobile.

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