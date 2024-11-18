Защиту трудовых прав казахстанцев, выезжающих за рубеж, обеспечат в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтруда разработало проект правил взаимодействия центров трудовой мобильности с частными агентствами занятости (ЧАЗ) по организации трудовой деятельности граждан Казахстана за рубежом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Основная цель документа – обеспечить подготовку казахстанцев, выезжающих на работу за пределы республики, эффективную организацию их трудовой деятельности и защиту трудовых прав за границей.

Правила устанавливают требования к ЧАЗ, претендующим на участие в трудоустройстве граждан за рубежом, а также определяют порядок взаимодействия данных агентств с центрами трудовой мобильности.

Также регламентируется порядок подбора частными агентствами занятости соискателей, желающих трудоустроиться за рубежом, и их подготовки.

Кроме того, предусматривается создание и ведение реестра ЧАЗ, соответствующих установленным требованиям.