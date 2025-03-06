Заседание Совета по экономической политике провели в правительстве РК

Экономика
123

Встречу провел Олжас Бектенов

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели меры по исполнению поручений главы государства, данных в Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Обсуждены подходы по обеспечению баланса между денежно-кредитной и фискальной политикой для повышения сбалансированности макроэкономической политики.

Акцентировано внимание на повышении устойчивости государственных финансов и качества роста экономики с опорой на рыночные механизмы.

Заслушаны предложения по институциональному укреплению соблюдения системы бюджетных правил и целевых ориентиров, повышению роли частного сектора в финансировании экономики, снижению системных рисков в финансовом секторе.

В заседании приняли участие председатель Национального Банка Тимур Сулейменов, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, помощник президента по экономическим вопросам Канат Шарлапаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, а также руководство ответственных министерств.

#политика #экономика #заседание #совет

Популярное

Все
Интернет-мошенники активизировались
Прозрачность и честность во всех сферах жизни
Центры – под замок?
Нацгвардия придет на помощь
Защитить людей от паводка
Воспитанники детского дома № 1 продолжат жить и учиться в Алматы
Нормы надо соблюдать!
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Стратегический подход Казахстана к ИИ на пути к цифровому будущему
В Семее запущены новые аппараты лучевой терапии
Лишенные любви
Музыка, которая дышит вечностью
Заряжен на победу
В зоопарке Алматы – рекорд посещаемости
Знак высокого доверия и ответственности
Ценность воды
Весне – дорогу!
Создание Центра ООН в Алматы поддержано
Конструктивное взаимодействие
Подписан меморандум о сотрудничестве ТОО «Қазақ газеттері» и НАО «Фонд Отандастар»
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Мопеды: теперь только по правилам
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
Молодые ученые на особом счету
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области
В Уральске прошел обучающий семинар для комплаенс-офицеров
Переговоры США и Украины провалились
Канат Шарлапаев освобожден от занимаемой должности
Развитие ключевых направлений ведомства
Европротокол в законе
Американский банк по ошибке перевел клиенту 81 трлн долларов
Быстрого решения для «черного неба» нет
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Не только учить, но и учиться
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место

Читайте также

Цифровизация налогового администрирования: новые технологии…
АЗРК выявило нарушения на рынке сельхозтехники
Аким области Улытау доложил президенту о развитии региона
США хотят вернуть контроль над Панамским каналом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]