Заседание Совета по экономической политике провели в правительстве РК

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели меры по исполнению поручений главы государства, данных в Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Обсуждены подходы по обеспечению баланса между денежно-кредитной и фискальной политикой для повышения сбалансированности макроэкономической политики.

Акцентировано внимание на повышении устойчивости государственных финансов и качества роста экономики с опорой на рыночные механизмы.

Заслушаны предложения по институциональному укреплению соблюдения системы бюджетных правил и целевых ориентиров, повышению роли частного сектора в финансировании экономики, снижению системных рисков в финансовом секторе.

В заседании приняли участие председатель Национального Банка Тимур Сулейменов, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, помощник президента по экономическим вопросам Канат Шарлапаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, а также руководство ответственных министерств.