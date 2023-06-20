Защищать права потребителей

В своем выступлении заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин отметил возрастающую динамику нарушений прав потребителей в рес­публике. По его словам, только в 2022 году торговым ведомством было рассмотрено более 30,2 тыс. соответствующих заявлений граждан.

Большинство претензий было связано с низким качеством медицинского обслуживания, услуг связи, плохой работой общественного транспорта и сферы питания. При этом по 44,8% обращений, поступивших в прошлом году, оказана консультационно-правовая помощь, по 43,7% приняты соответствующие меры. В результате потребителям возвращено 786 млн тенге.

Глава МТИ РК также рассказал о вносимых поправках в законодательство, направленных на повышение эффективности защиты прав населения. Новые законодательные меры предусматривают, в частности, введение института омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей, упрощение процедур рассмотрения жалоб (с четырех до двух ступеней).

Также предусматривается распространение базовых принципов защиты прав потребителей на ряд сфер коммунальных, транспортных, медицинских, туристских и других услуг.

Систему защиты потребителей предполагается, кроме того, усилить внедряемой мерой гражданской ответственности (штрафы) по решению суда в пользу потребителя. Как считает вице-премьер и глава МТИ, это будет мотивировать предпринимателей к добровольному удовлетворению законных требований граждан. Аналогичные меры по восполнению законодательных пробелов будут приняты и в сфере онлайн-торговли.

– В результате данных законодательных поправок уровень удовлетворенности граждан госрегулированием в сфере защиты прав потребителей к 2025 году должен достигнуть 80%, – отметил спикер.

В обсуждении данного вопроса также приняла участие председатель Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская.

Подводя итоги, Премьер-министр подчеркнул, что в числе основных поводов обращения населения, как правило, оказываются факты продажи некачественных товаров, отсутствие и корректность ценников на товарах, несвоевременный возврат денежных средств от интернет-магазинов. Потребители жалуются также на низкое качество услуг здравоохранения, питания, жилищно-коммунального хозяйства, связи.

– Госорганы не всегда своевременно рассматривают обращения со стороны потребителей, оставляя нерешенной причины их проблем. Межведомственному совету по защите прав потребителей следует активизировать свою работу, – сказал Алихан Смаилов.

По словам Премьер-министра, предлагаемый к введению институт омбудсмена по защите прав потребителей должен стать главным координатором по урегулированию всех возникающих проблем в сфере торговли. При этом нужно максимально упростить алгоритмы рассмотрения жалоб потребителей, выстроить эффективную схему взаимодействия: потребитель – общественное объединение – государство, отметил глава Правительства.

Алихан Смаилов поручил внести законодательные поправки в Мажилис Парламента в установленные сроки. Также заинтересованным ведомствам поручено провести работу по совершенствованию действующих национальных стандартов по улучшению качества жизни населения, выработать дополнительные меры стимулирования бизнеса в сфере улучшения качества предоставляемых услуг и товаров для потребителей.

Приоритеты туристического сервиса

Как доложил министр культуры и спорта Асхат Оралов, по итогам прошлого года туризм в Казахстане восстановился после периода пандемии. Как показывает статистика, количество внутренних туристов увеличилось на 25% и достигло 8,6 млн человек, что почти на 2 млн выше допандемийного уровня.

В 2022 году Казахстан посетили порядка 1 млн иностранных туристов. В текущем году, судя по всему, данный показатель возрастет до 1,4 млн человек.

По словам главы ведомства, в рамках мер по развитию туристической инфраструктуры в прошлом году завершено 28 проектов стоимостью 27 млрд тенге. В частности, окончено строительство инженерных коммуникаций в Балхашской курортной зоне и автодороги до теплого пляжа города Актау. В Ушарале и Урджаре начали работать местные аэропорты, что значительно расширило возможности воздушных перевозок. В целом, в туристической отрасли осуществляются более 80 инфраструктурных проектов (на 439,3 млрд тенге).

О ходе реализации туристических проектов в регионах также доложили акимы Мангистауской, Туркестанской и Акмолинской областей.

Премьер-министр Алихан Смаи­лов подчеркнул, что во всем мире туризм является перспективной и доходной отраслью экономики. Для обеспечения системных мер ее господдержки внесены новые законодательные поправки. Внедрена мировая практика возврата налогов иностранным туристам Tax free.

Установление визовых режимов с другими странами позволило придать дополнительный импульс развитию отечественного туризма. По итогам прошлого года налоги от данной отрасли составили 390 млрд тенге, что в 1,5 раза больше, чем в 2021-м.

Вместе с тем Алихан Смаилов указал на проблемы, связанные с ежегодным загрязнением пляжей и туристических зон, жалобы со стороны населения и бизнеса на отсутствие элементарных удобств, плохие подъездные пути и антисанитарное состояние туристских объектов. По словам главы Правительства, с начала текущего сезона уже поступило свыше 500 официальных жалоб и обращений в госорганы по поводу низкого качества сервисных услуг в данной сфере.

– Все помнят случай, когда казахстанский таксист довез иностранных гостей из аэропорта до отеля за 800 долларов. Есть немало нареканий и по поводу чрезмерно высоких цен в отелях, стоимости туров и билетов внутри страны, а также времени обслуживания туристов. Все это негативно сказывается на имидже страны, поэтому госорганам и бизнесу необходимо оперативно решать эти проблемы, – заявил Премьер-министр.

Алихан Смаилов также подчерк­нул, что Казахстан к 2029 году должен расположиться не ниже 50-го места в рейтинге глобального Индекса развития путешествий и туризма.

Глава Правительства поручил ускорить процессы ремонта, строительства дорог и подведения инженерной инфраструктуры к основным туристским локациям и объектам, а также обеспечить надлежащее санитарное состояние и благоустройство курортных зон.