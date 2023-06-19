Защищают небо на земле

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Асель Шаяхмет

Сегодня отмечают свою 31-ю годовщину войска противовоздушной обороны РК. Мы отправились в воинскую часть близ Астаны, чтобы узнать, чем примечательна служба ПВО и какие задачи на нее возложены.

фото Игоря Бургандинова

Расположена часть в Акмолинской области. Дорога хорошая, но много скоростных ограничений, поэтому сократить марш­рут по времени практически невозможно.

Когда мы добрались до места назначения, было солнечное утро. Поскольку объект режимный, контроль на пропускном пункте очень строгий. Кроме запрета находиться на территории посторонним лицам, здесь нельзя пользоваться мобильной связью, гаджетами, производить съемку без специального разрешения. Содержимое сумочек, к слову, тоже обязательно досматривает­ся. Как говорят сами военнослужащие, многое из того, что происходит в части, является военной тайной. Но кое-что нам все же удалось узнать.

В рядах противовоздушной обороны проходят службу ребята призывного возраста. Подъем в 6 утра, отбой в 10 вечера. Строгая дисциплина и казарменный режим. Солдаты изучают тактику отражения атак с воздуха. И как говорят их отцы-командиры, в течение года срочники узнают о работе ракетно-зенитной сис­темы практически все.

А еще в этой части функционирует библиотека. В ее фонде довольно много хорошей классической литературы. Но, как отмечает с едва заметной улыбкой заместитель командира по воспитательной части Думан Сыдыков, ребята предпочитают читать фантастику. Ну что ж, хорошо, что хоть что-то читают в наш нечитающий век. По вечерам еще можно смотреть новости, чтобы быть в курсе событий, происходящих в стране. Отличившихся здесь поощряют и пишут об их заслугах в родительский чат.

О жизни самих военнослужащих в двух словах не расскажешь. Личный состав противовоздушных войск страны – это единственное в своем роде подразделение, которое круглосуточно несет боевое дежурство. На вопрос, в чем основная задача ПВО Казахстана, заместитель командира группы по воспитательно-идеологической работе Тимур Жалгасбаев ответил: это защита и прикрытие важных административных, стратегических и промышленных объек­тов с воздуха. И как раз таки подразделение, расположенное в непосредственной близости с Астаной, осуществляет воздушную защиту, в первую очередь Акорды, далее – Министерства обороны, аэропорта и других важных объектов столицы.

В состав войск ПВО входят радиотехнические и зенитные ракетные войска, которые оснащены радиолокационными станциями и зенитными ракетными комплексами. Они осуществляют воздушную разведку и способны уничтожить любое воздушное средство.

На территории части есть общежитие, рассчитанное на 48 семей, с отдельным санузлом и кухней, но это не решает проб­лему для тех, у кого есть дети школьного возраста. А кроме школы нужны еще кружки дополнительного образования, спортивные секции, поликлиника. Поэтому семейные военнослужащие предпочитают жить в столице. Государство оказывает материальную помощь в виде жилищных выплат, и военные могут позволить себе арендовать жилье или, накопив положенную сумму, приобрести собственное.

Кстати, по итогам учений, которые проходят один раз в два года, подразделение данной части в лидерах уже третий раз подряд. В этом году учения ПВО Сухопутных войск запланированы ориентировочно на сентябрь и по традиции будут проходить недалеко от поселка Сарышаган Карагандинской области. Во всех подразделениях Казахстана уже началась подготовка. В это время на обозначенной территории разбивается палаточный лагерь, где в условиях, приближенных к реальности, испытывают ракетно-зенитные установки, выполняя боевые стрельбы.

Нас тоже пригласили на учения отведать солдатской каши и увидеть своими глазами запус­ки ракет с зенитных ракетных комп­лексов и систем. Обязательно поедем!

#армия #авиация #РК #оборона #ПВО

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