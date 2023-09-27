Защита леса – долг семьи

Несколько лет назад в архиве я наткнулась на интересный документ. Это было обращение к леснику и начиналось оно со слов «Ваше превосходительство». Да, именно так. В начале XIX века люди этой профессии занимали такую высокую ступень в обществе. И не просто высокую – элитную!

За реликтовым бором в Семипалатинском крае в XIX веке приглядывали выпускники Варшавского, Петербургского, Московского университетов. Высшая техническая интеллигенция! У каждого лесничего была своя плантация, велись многолетние научные исследования по разным темам. Один изучал всхожесть, другой – методы борьбы с вредителями, третий – как избавиться от оврагов... Лесники были проводниками культуры для местного населения.

В начале XX века лес был на третьем месте в списке стратегических ресурсов после продовольствия и военных грузов. Из древесины научились получать 45 тыс. видов продукции! Специалисты лесного хозяйства были на особом счету. Даже в годы «красного террора» Ленин направил специальное письмо: не трогать лесников, заменить их некем. В Великую Отечественную бойцам выдавали спирт, полученный из опилок. Он был плохой, но согревал в окопах. В блокадном Ленинграде тысячи жизней спасли, потому что добавляли в муку целлюлозу. После войны с помощью кормовой целлюлозы и каротина страна подняла животноводство. Доходы от вывоза леса занимали вторую-третью позицию в экспорте страны. За счет этих денег строилась новая индустрия.

– Мы счастливы жить в лесистой местности, среди природных красот родного края. С детства нам прививали любовь к Родине, и мы обязаны ее защищать. Наш дед Маулен Турсынбекович и отец Санак Мауленович всю жизнь посвятили этой сфере. Что касается нас, то из девятерых детей шесть стали продолжателями профессии деда, – рассказывает один из представителей династии Мауленовых – Бекмухамбет Санакович.

О вкладе основателя династии Маулена Турсынбековича и его сына Санака Мауленовича в защиту лесных массивов региона до сих пор помнят все сельчане. И самое главное, их дело продолжают дети и внуки.

Кайрат Санакович родился в 1964 году в селе Бозтал Бескарагайского района и сегодня работает инженером Букебаевского филиала, пользуется уважением односельчан не только как лесник, но и как защитник Родины. Воин-интернационалист, отличившийся в свое время отвагой на афганском перевале, награж­ден орденом и памятными медалями. Жизненный путь его сегодня является примером для молодого поколения.

Младший брат – Бекмухамбет Мауленов после окончания двух высших учебных заведений в 1988 году вернулся в родные края и начал трудовую деятельность лесником в Шадрухинском лесничестве Букебаевского филиала. Благодаря своей ответственности и преданности делу в 2000 году возглавил Шадрухинское лесничество и занимает эту должность по сей день. За 35 лет работы в отрасли он награжден медалью «Еңбегі мен жетістігі үшін», а в 2019 году – Почетной грамотой Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Еще один представитель династии – Альмухамбет Мауленов получил образование по специальности «охотоведение и охотничье хозяйство» и с 1993 года работает государственным инспектором в Шадрухинском лесничестве Букебаевского филиала. О своем выборе не пожалел ни разу, и сегодня он – нас­тавник для молодых инспекторов. Это не просто работа, без любви к природе здесь делать нечего, считает Альмухамбет Санакович.

Мухит Мауленов выбрал специальность «лесное хозяйство». И с 2004 года работает государственным инспектором в Шадрухинском лесничестве. Уже почти двадцать лет он защищает вверенную ему территорию уникального соснового бора от вредителей, браконьеров и пожаров.

Талгат Мауленов тоже выбрал специальность «лесное хозяйство» и с 2005-го занимал должность государственного инс­пектора Шадрухинского лесничества, а в этом году его назначили главой семеноводческого хозяйства в родном лесничестве.

Младшая сестра братьев Мауленовых – Айганым Санаковна не отстает от старших и тоже решила посвятить свою жизнь защите леса.

К слову, и внуки семьи Мауленовых связали свою профессиональную жизнь с лесной промышленностью, пошли по стопам дедов. Внуки Санака Мауленова – Бибигуль, Бекмухамбет и Куаныш тоже трудятся в природном резервате «Семей орманы», а племянник Данияр Боранулы следит с воздуха за состоянием лесных массивов.

По словам Бекмухамбета Мауленова, быть лесником – это большая ответственность.

– Защита зеленых насаждений страны, защита леса от пожаров – непростая задача, конечно. Это требует большой ответственности. В этом деле важны человечность и честность. Как руководитель филиала я во многом отвечаю за лес и благополучие лесников, стабильность в их семьях. Лесники ведь работают в любую погоду и в любых условиях. С приходом весны и таянием снега высаживаем рассаду, проводим работу по увеличению площадей. Летом наша цель – недопущение пожаров, – поделился Бекмухамбет Мауленов.

Лесничий – как главный инженер на предприятии: одновременно производственник, технолог, экономист, эколог. Он должен уметь читать и составлять карту, знать флору, фауну, геодезию, разбираться в лесопатологии, в способах предотвращения и борьбы с пожарами… Лесничими всегда становились специалисты с большим опытом работы и умением вести научные наблюдения, исследования. Вот только представьте: у них в зоне ответственности от 30 до 100 тыс. га! И такая территория – живой природный организм со своими сменой поколений, болезнями, обновлениями. Все это нужно знать и учитывать. Ну и, конечно, надо любить лес, а это закладывается в детстве.

В лесхозах семейского региона многие династии лесников складывались на протяжении трехсот лет. Как и в дружной семье Мауленовых, знания, опыт накапливаются и передаются по наследству. А любовь к родному краю и его бесценной природе у них в крови.