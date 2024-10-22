Защити себя прививкой

За девять месяцев текущего года зарегистрировано 38 случаев кок­люша, 37 заболевших – дети до 14 лет, 35 из них не были привиты. По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемио­логического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, в соответствии с планом профилактических и противоэпидемических мероприя­тий по профилактике коклюша на 2024–2025 годы проводится наверстывающая иммунизация детей, своевременно не получивших прививки по разным причинам. На сегодня дополнительно привито 1 723 ребенка.

С августа в регионе отмечено снижение заболеваемости корью. Регистрируется два-три случая в неделю. За три квартала этого года зарегистрировано 1 235 заболевших. Для стабилизации эпидситуации проводится вакцинация детей в возрасте одного года, ревакцинация в шесть лет и дополнительная массовая иммунизация. Эпидемио­логи отмечают также снижение заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по таким инфекциям, как коронавирус, сальмонеллез, бактериальная дизентерия, скарлатина, гнойный и серозный менингит, вирусный гепатит. Ниже показатели и по активному туберкулезу – 230 случаев.

В связи с началом эпидемического сезона заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирус­ными инфекциями с 1 октября в области началась кампания вакцинации против гриппа. Прививки в первую очередь проводятся контингенту из уязвимых групп населения. В этом году привито уже более 9 000 человек. С сентября этого года 634 девочки 11–13 лет прошли вакцинацию против вируса папилломы человека.