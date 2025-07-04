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В начале июня свой профессиональный праздник – День работников легкой промышленности – отметил коллектив ТОО ПИК «Ютария Ltd». Жезказганская швейная фабрика – безусловный отраслевой лидер и один из главных налогоплательщиков города после предприятий горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.

За плечами местных швейников два десятилетия напряженного труда и опыта, наработанного в том числе в сотрудничестве с корпорацией «Казахмыс».

– В основном все, что мы с 2011 года шьем для корпорации, связано с охра­ной труда и безопасностью трудящихся, – рассказала о работе швейного предприятия директор ТОО ПИК «Ютария Ltd» Турсынай Ибадатова. – Спец­одежда разрабатывается и изготавливается с учетом условий труда, типовых отраслевых норм. Энергетиков нужно защитить от удара током, сварщика – от искр, металлургов – от окалины, брызг расплавленного металла. В случае с шахтерами тоже своя специфика – важно знать, где и кем работает специалист, то есть на-гора или под землей, какая вокруг влажность, температура, запыленность...

На самом деле опыт компании гораз­до шире. В разные годы фабрика обшивала сотрудников металлурги­ческой, горнодобывающей, строительной, энергетической и медицинской отраслей, общепита, полиции, Минобороны, Нацгвардии, МЧС и нефтяников.

Успех предприятия напрямую зависит от инвестиций. За годы работы компания расширила свои производственные мощности и ассортимент продукции, внедрив новые технологии и усовершенствовав процессы управления.

– При поддержке государства и в соответствии с Республиканской картой индустриализации до 2015 года на фаб­рике осуществили три ключевых проекта, – сообщила Турсынай Ибадатова. – В частности, построили швейную фабрику площадью 1 500 квадратных метров, соз­дали комбинат индустриальных услуг.

В 2013 году «Ютария» инвестировала средства в строительство швейного производства в Астане. Филиалы компании есть в Караганде. В столице также работает вязальный цех по выпуску трикотажных изделий.

– Наше предприятие считается градообразующим, – отметила директор ТОО «ПИК «Ютария Ltd». – Развиваем и другие, уже действующие проекты: открыли учебные центры, построи­ли оптово-распределительный и транспорт­но-логистический центры в Жезказгане.

Что касается непосредственно работы швейной фабрики, то на предприя­тии внедрен аутсорсинг дистрибуции средств защиты (СИЗ). Благодаря цифровизации предприятия учитываются все детали – от биометрических данных до личной карты работника, то есть его роста, веса, особенностей работы. От этого зависит подбор ткани, фурнитуры и многое другое.

В конце мая 2025 года на казахстанской международной конференции-выставке KIOSH ее организаторы вручили ТОО «Производственная инновационная компания «Ютария Ltd» специальную награду – сертификат и статуэтку «Золотой партнер». В активе ПИК немало и других наград, в том числе «Парыз-2019», «Іскер», полученная в 2023 году.

– Мы ежегодно принимаем участие в региональных, международных, респуб­ликанских, зарубежных выставках, – пояс­нила директор «Ютария Ltd». – Всегда предлагаем новые коллекции. Компания выпускает около 500 наименований текстильных и швейных изделий, объем производства – 1,2 миллиона штук в год.

Желанный результат участия в выставках для любого производителя – новые заказчики. Кстати, в прошлом году на одном из таких мероприятий компания получила оптовый заказ от ресторатора из… Канады. Для сети ресторанов были пошиты комплекты из льна – скатерти, фартуки, салфетки.

Кроме того, выставки и конференции дают возможность отечественным произ­водителям скооперироваться и помочь друг другу. К примеру, лен, специальные ткани для энергетиков или сварщиков предприятие закупает в Беларуси, России, Китае и Турции. А вот подкладочные ткани, фурнитуру, кожеспилок, спецобувь и утеплитель – у отечественных производителей.

– Более 15 лет сотрудничаем с компанией «Казпласт», – подчеркнула Турсынай Шахмуратовна. – Это взаимная поддержка – вместе развиваемся, совершенствуем продукцию. Когда решили заняться химчисткой пошитой нами спецодежды, то в «Казпласте» стали делать для нас химически устойчивые пуговицы и молнии.

Сегодня у «Ютарии» 13 постоянных партнеров в Казахстане, среди них и обув­ная фабрика из Караганды. Здесь производят кожаную обувь, ударопрочность которой составляет не менее 250 кДж, в том числе с кислотостойкой подошвой.

На швейной фабрике работают около 300 человек, большая часть из них – женщины. Работа не из легких, ведь ткани для спецодежды, особенно зимней, очень тяжелы. Поэтому среди женского персонала у швейных машинок сегодня можно заметить и парней.

– У нас уже и семейные династии образовались. Люди – наш главный капитал, наша гордость. В цехах трудятся опытные мастера, создающие качественную и стильную одежду, – рассказала директор предприятия. – От дизайна до пошива – каждый этап производства проходит под четким контролем, что гарантирует высокие стандарты качества. В разных подразделениях компании работают люди с ограниченными возможностями по здоровью, всего около 60 человек.

Достижения «Ютарии» всегда на слуху, а их продукция – знак качества. Поэтому швейная фабрика – одно из предприятий, куда нередко привозят высоких гос­тей. К примеру, в прошлом году здесь побывал посол США и даже лично поучаствовал в пошиве спецодежды.

В том же году стиль работы оценила и делегация из Новгородской области России. Гостей заинтересовал комплекс услуг, предоставляемых «Ютарией» в целом: кроме пошива спецодежды предлагается еще и уход за ней в химчистке-прачечной.

За месяц на Жезказганской швейной фабрике отшивается 7–8 тыс. основных изделий, сотрудники работают также в направлении пошива одежды для нужд населения. Тем не менее она загружена пока лишь на треть от своей проектной мощности, люди работают в одну смену.

Сейчас швейная фабрика не сотрудничает напрямую с «Казахмысом», поэтому ищет новые пути развития, новые идеи. В планах – расширение ассортимента выпускаемой продукции, внедрение новых моделей одежды и аксессуаров.

– Если говорить о госзакупках, то предприятиям Улытау сложно конкурировать по ценам с южными областями, – пояс­нила Турсынай Шахмуратовна. – У нас выше оплата труда, из-за крайне дорогой логистики материалы, доставка и отправка готовой продукции обходятся дороже, еще и коммунальные услуги в нашем регионе выше, чем на юге. Все эти большие затраты ложатся на себестоимость.

– Главное правило компании – не экономить на людях и качестве, – подчерк­нула Турсынай Ибадатова. – Именно поэтому сейчас вкладываем все силы, ресурсы в автоматизацию производства.

Недавно приобрели лазерную раскроечную машину, которая упрощает работу и улучшает качество раскроя. В работе применяются швейные и вышивальные машины производства США, через пару месяцев поступит другое новое оборудование.

– Наша задача – сделать продукцию предприятия конкурентоспособной на рынке, – рассказала директор о планах на будущее. – Уже в этом году приступим к пошиву школьной формы, рубашек, модных трикотажных изделий – футболок, худи и многого другого. Настало время перестраиваться, для этого расширяем ассортимент и ориентируемся в том числе на потребности населения.