Вчера в Астане Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства, касающихся развития рынка авиатоплива.
Председатель Агентства РК по защите и развитию конкуренции Марат Омаров представил подходы по совершенствованию механизма ценообразования на авиатопливо. В частности, по продаже авиакеросина через оптовых и розничных продавцов, в том числе аэропортами.
Внимание участников совещания также было уделено импортозамещению. На сегодня производственные мощности Группы «КазМунайГаз» покрывают потребности в авиатопливе отечественных авиакомпаний и государственной авиации.
Согласно данным «КазМунайГаза», к 2031 году объем выпуска авиатоплива увеличится до 1,5 млн тонн, в том числе в результате расширения ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».
Кроме того, в ходе совещания обсуждены перспективы изменения структуры финансирования аэропортов. Введение сервисной модели доступа к инфраструктуре снизит их зависимость от неконтролируемых доходов от авиатоплива, а также даст импульс развитию сферы аэропортовых услуг.
В данном направлении для стимулирования модернизации инфраструктуры аэропортов рассмотрена возможность реализации Правил ключевой мощности, разработанных в рамках исполнения Указа Президента «О мерах либерализации экономики», с предоставлением единоразовой отсрочки аэропортам, имеющим согласованные инвестиционные проекты.
В этой связи заслушаны предложения министров энергетики Ерлана Аккенженова, транспорта – Марата Карабаева, заместителя председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Асета Магауова и других. По итогам совещания дан ряд поручений, сообщила пресс-служба Премьер-министра.