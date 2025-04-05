Заслушаны предложения по развитию рынка авиакеросина

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Юрий Иртышов

Вчера в Астане Премьер-министр Олжас­ Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства, касающихся развития рынка авиатоплива.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Агентства РК по защите и развитию конкуренции Марат Омаров представил подходы по совершенствованию механизма ценообразования на авиатопливо. В частности, по продаже авиакеросина через оптовых и розничных продавцов, в том чис­ле аэропортами.

Внимание участников совещания также было уделено импортозамещению. На сегодня производственные мощности Группы «КазМунайГаз» покрывают потребности в авиатопливе отечественных авиакомпаний и государственной авиации.

Согласно данным «КазМунайГаза», к 2031 году объем выпуска авиатоплива увеличится до 1,5 млн тонн, в том числе в результате расширения ТОО «ПетроКазахстан­ Ойл Продактс».

Кроме того, в ходе совещания обсуждены перспектив­ы изменения структуры финансирования аэропортов. Введение сервисной модели доступа к инфраструктуре снизит их зависимость от неконтролируемых доходов от авиатоплива, а также даст импульс развитию сферы аэропортовых услуг.

В данном направлении для стимулирования модернизации инфраструктуры аэропортов рассмотрена возможность реа­лизации Правил ключевой мощности, разработанных в рамках исполнения Указа Президента «О мерах либерализации экономики», с предоставлением единоразовой отсрочки аэропортам, имеющим согласованные инвестиционные проекты.

В этой связи заслушаны предложения министров энергетики Ерлана Аккенженова, транспорта – Марата Карабаева, заместителя председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Асета Магауова и других. По итогам совещания дан ряд поручений, сообщила пресс-служба Премьер-министра.

#Правительство #рынок #совещание #авиакеросин #автотопливо

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