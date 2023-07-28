Здесь каждый шаг – история

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Богатую историю маленького села Мамбет жители бережно собирают по крупицам и хранят в местном краеведческом музее.

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Компактное, очень чистое и уютное село Мамбет располагается у горной реки Коксу, недалеко от центра Коксуского района. Проживают тут порядка двух тысяч человек, которые заняты в основном сельским хозяйством. Действуют здесь одно крупное и около сорока мелких крестьянских объединений.

Казалось бы, обычное село, каких в стране сотни. Однако здесь удивительным образом сплетаются прошлое и современность, разные эпохи и культуры. В ауле величавая мечеть соседствует с памятником вождю мирового пролетариата, чье имя носил населенный пункт в бытность колхозом. А по ухоженным асфальтированным улицам, пересеченным трубами централизованного газоснабжения, мимо автомобилей неспешно передвигаются всадники на лошадях.

Таким же компактным и объединяющим самые разные свидетельства здешней истории оказался и краеведческий музей села Мамбет: он представляет собой просторный выставочный зал в стенах местной средней школы. Музей был открыт в 2016 году при поддержке спонсора. А вот собрали и продолжают по сей день пополнять коллекцию, как говорится, всем селом. Сейчас фонд включает 45 предметов старины, 28 ценных книг, личные вещи, оригиналы документов, награды и более 300 фотографий. Тематически зал разделен на семь секций, рассказывающих о разных периодах развития местности и о ее жителях, которыми по праву гордится все население района и области.

– В числе самых ценных экспонатов – предметы быта XVIII–XIX веков, – знакомит с выставкой заведующий музеем Ерик Жаманкаранов. – Среди них – различные изделия из керамики, деревянный поднос и медный кумган, которому порядка 200 лет. Эту семейную реликвию передали в дар нашему музею местные жители. Гордость выставки – части кирпичей из самого городища Отрар. Их привез учитель географии. А этими каменными зернотерками не так давно пользовались наши земляки, их нашли в ходе исследовательских работ.

Тяжеленные утюги на углях, массивная деревянная ступа, закопченный чугунный горшок, видавший виды, но еще рабочий прядильный станок, старинные домбры ручной работы, камча из натуральной кожи грубой выделки… Коллекция музея дает яркое представление об устройстве быта прошлых столетий. А вот сколько веков обломкам глиняной посуды – остается только догадываться.

Хранят здесь и образцы наскальных рисунков, обнаруженных в окрестностях. Ежегодно для школьников организовывают краеведческие экспедиции, в ходе которых находят немало интерес­ного. Коллекция постоянно пополняется и силами выпускников давних лет, говорит Ерик Кабдолданович, листая один из больших альбомов с черно-белыми снимками. Этот уголок посвящен истории самой школы, которая берет начало с конца 20-х годов прошлого столетия. За это время здесь взрастили шестерых профессоров, ряд известных общественных и политических деятелей, а также именитых спортсменов, в числе которых – чемпион мира по гиревому спорту, рекордсмен Амирбай Рыскулов, многие годы также преподававший в этой школе.

Отдельный раздел посвящен еще одному широко известному уроженцу края – актеру Алимгазы Райымбекову. Среди различных материалов самым ценным Ерик Жаманкаранов называет фотографию со съемок киноленты «Кровь и пот», которую знаменитый «ангел в тюбетейке» лично передал музею. Талантливый актер, сыгравший в двенадцати фильмах, до конца жизни жил в родном районе, работал водителем, вырастил с супругой Гульжаухар Айтжановой десятерых детей.

– Алимгазы-ата всегда особое внимание уделял патриотическому воспитанию подрастающего поколения, постоянно встречаясь со школьниками района, – демонст­рируя фотографии, рассказывает заведующий музеем. – Наша цель – также повысить интерес детей к изучению истории родной земли, прививать любовь и бережное отношение к Родине.

Особые направления экспозиции посвящены славным героям села. Мамбет – родина порядка сорока участников Великой Отечественной войны, более полутораста тружеников тыла и двух героев социалистического труда – механизатора Избасара Абдрахманова и свекловода Мамили Алимбаевой. Хранят в музее биографии четырех участников войны в Афганистане. Молодое поколение, уверен заведующий, должно знать и чтить героев-земляков, невзирая на перипетии истории.

На классическом старинном деревянном столе-тумбе с зеленым сукном расположились дисковый телефон, записные книжки, фото­графии и многочисленные награды участника войны и ветерана труда Жылкайдара Егинбаева, чье имя и носит данная школа. Именно он, рассказывает хранитель музея, будучи председателем колхоза, в 1972 году инициировал возведение просторного двух­этажного здания взамен старой школы барачного типа. Как долго потом вспоминали очевидцы, на большом собрании в областном цент­ре о необходимости выделения средств на строительство Жылкайдар Егинбаев сказал проникновенными стихотворными строками… Уже через год объект был сдан в эксплуатацию.

Не выходя из музея можно увидеть и весь аул с высоты птичьего полета: специально для экспозиции изготовили макет села с деталями строений на фоне горных вершин. Окрестности села Мамбет славятся плодородной почвой, красивейшей природой и богатой фауной: по сей день в здешних горах встречаются даже медведи!

В будущем мечтают о масштабировании и расширении помещения, чтобы можно было представить природные экспонаты, образцы местной продукции и многое другое. Однако отдельного здания музея нет пока даже в районном центре, что уж говорить о маленьком селе.

Но даже сейчас об этом хранилище истории в ауле говорят с гордостью. Ведь для каждого жителя – это возможность сберечь и передать будущим поколениям такую насыщенную историю малой родины. Уроки краеведения у местных школьников проходят в этих стенах – ребята с интересом изучают богатое наследие села, с восторгом узнают на фотографиях своих именитых земляков, которые служат им примером настоящего патриотизма и трудолюбия. Народ в селе дружный, живет как одна семья, а потому с особым трепетом относится к каж­дому свидетельству прошлого.

#село #музей #история #Мамбет #краеведение

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