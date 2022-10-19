Здесь танцу учат, здесь танцем живут

Маленькие звездочки Казахской национальной академии хореографии участвуют в больших спектаклях на ведущих сценах страны, становятся победителями международных творческих конкурсов.

Творческому развитию подрас­тащего поколения казахстанцев в стране уделяется особое внимание. Немалую роль здесь играют учебные заведения, работа которых направлена на выявление талантливых детей, раскрытие их способностей. Мечта тысяч ребят, увлеченных искусством танца, – попасть в Казахскую национальную академию хорео­графии (КНАХ), где можно начать обу­чение, поступив в первый класс, а закончить его уже со степенью доктора. В Центральной Азии такая уникальная возможность есть только в Астане.

Здесь готовят артистов балета, ансамбля танца, педагогов-хореографов, балетмейстеров, педагогов спортивного бального танца, арт-менеджеров и искусст­воведов, но главное – помогают каждому ребенку стать яркой творческой личностью. Поэтому воспитанники академии, которой руководит народная артистка России, выдающаяся солистка балета и педагог Алтынай Асыл­муратова, с первых дней на прак­тике знакомятся с огромным и прекрасным миром сцены.

Отметим, что в репертуаре юных танцоров уже более 60 постановок, они выходят на сцену ведущих театров страны. К примеру, учащиеся школы-колледжа задействованы в спектаклях «Дон Кихот», «Корсар», «Баядерка», «Жизель», «Қыз Жібек» театра «Астана Опера»; «Щелкунчик», «Золушка», «Арканы судьбы», «Султан Бейбарс», «Козы Корпеш – Баян Сулу», «Вальпур­гиева ночь» театра «Астана Балет». Есть интересные собственные концертные программы и номера по классической, современной хореографии, народному, национальному репертуару и по спортивно-бальному танцу.

А в прошлом году случилось событие поистине знаменательное – в Казахстане с грандиозным успехом прошла мировая премье­ра балета Мариуса Петипа «Роман бутона розы и мотылька» с участием воспитанников академии. Замечательная постановка состоялась в рамках II Международного фестиваля профессиональных хореографических учебных заведений Temps lié и, несомненно, стала ярким событием культурной жизни столицы.

– «Роман бутона розы и мотылька» – уникальный спектакль 1904 года, последнее творение великого балетмейстера на музыку Рикардо Дриго, который так и не был поставлен на сценах больших театров. Мы очень гордимся тем, что спустя век первыми провели его мировую премьеру. Этот красочный спектакль со сложной хореографией, множеством сольных партий и кордебалетом позволил нам задействовать все возрастные категории учащихся, – рассказывает «КП» проректор Казахской национальной академии хорео­графии, заслуженный деятель Казахстана, профессор Бибигуль Нусипжанова.

Для реализации столь ответст­венной постановки последнего шедевра Петипа к сотворчеству были приглашены лучшие специа­листы: хореограф Василий Медведев и его ассистент-хореограф Станислав Фечо, композитор Даулет Шакиров, восстановивший оригинальную музыкальную партитуру, художник по костюмам Наталья Протасова. Большой вклад внесла ректор академии Алтынай Асылмуратова.

К слову, подготовка к балету проходила в сжатые сроки, и к тому же ребята приступили к репетициям сразу же после долгого пандемийного перерыва.

– Появился этот маленький шедевр благодаря совместному труду подрастающих артистов и зрелых педагогов-наставников. Спектакль стоил всех вложенных усилий, и «Роман бутона розы и мотылька» стал нашей визитной карточкой, – отмечает Бибигуль Нусипжанова. – Знаете, наши дети мне кажутся намного взрослее своих сверстников. Они осознавали важность предстоя­щей премье­ры и без лишних объяс­нений усердно готовились к выступлению, порой на пределе своих возможностей. Это такие «маленькие взрослые», они не руководствуются фразами «хочу – не хочу», «могу – не могу», а знают, что есть слово «надо». Именно эта черта поможет им стать большими артистами, за ними – будущее казахстанского балета.

Неудивительно и то, что только прошедший учебный год принес 42 творческие победы и награды в 22 конкурсах, турнирах и фестивалях.

К примеру, победу юных балерин КНАХ на международном конкурсе в Загребе можно назвать триумфальной, ведь девочки заняли все три призовых места: Торгын Лебен получила «золото», Адеми Жанабыл – серебряную медаль, а Дарья Митрофанова – «бронзу». Наши балерины оказались и самыми юными конкурсантками – им всего по 13–14 лет, и это их первая поездка на конкурс.

– Наш студент Данил Цихлер уже многократный чемпион Казахстана и бронзовый призер Кубка мира по паратанцам в категории комби, он был назван спортсменом года в родной Костанайской области, – с гордостью продолжает представлять своих учеников Бибигуль Нусипжанова. – Студентка Инкар Айдарханкызы победила в международном конкурсе American Edition, стала обладателем Гран-при международного фестиваля Aurora в Стокгольме.

Обучающиеся по программе «Педагогика спортивного бального танца» Ринат Омаров, Аида Кенес, Рустам Карев и Жанна Наурызбаева привезли медали с нескольких международных и республиканских соревнований: Kaz Trophy 2021, Amore Vita Cup 2022, Capital Cup Minsk, InWhite Cup 2022, Kazakhstan Open. Студентка третьего курса Камила Шахманова, станцевавшая главные партии в спектаклях «Роман бутона розы и мотылька» и «Щелкунчик», стала лауреатом II степени в конкурсе International dance competition Spoleto Italy, побывала с гастролями в Японии, Азербайджане, Италии.

– Балет – это потрясающее искусство! Танец и музыка, грация, утонченная пластика движений приводили меня в восторг с детства, и я мечтала стать одной из тех артисток, что блистали на больших сценах известных теат­ров, – говорит Камила Шахманова. – Наша академия помог­ла мне не только в конкурсных достижениях, но и в личностных. Здесь у меня развились характер и упорство, а еще я научилась спокойно относиться и к промахам, и к успехам, понимая, что наша профессия требует большого трудолюбия.

Девушка отмечает: в академии есть все условия для развития творческого потенциала, ведь танцуют студенты не только классику, но и народные танцы, современную хореографию, историко-бытовой танец, а неинтересных учебных предметов просто нет.

В академии существует и лаборатория казахского танца, созданная группой педагогов-энтузиастов. Руководит ею заслуженная артистка Казахской ССР, профессор Тойган Изим, которая ведет важную работу, сопряженную с историей и культурой нашего народа, ведь танец – один из неотъемлемых элементов культурного кода нации. Педагоги и их ученики увлеченно занимаются популяризацией наследия Шары Жиенкуловой, Даурена Абирова, Минтая Тлеу­баева и других выдающихся хореографов. В 2022 году был проведен респуб­ликанский семинар по методике преподавания казахского танца, объединивший хореографов со всех регио­нов страны.

– В прошлом учебном году живые выступления наших учащихся были дебютными, и провели мы порядка 20 концертов, прошли 55 спектаклей с участием наших воспитанников в театрах «Астана Балет» и «Астана Опера», – отмечает Бибигуль Нусипжанова. – И мы снова будем радовать зрителей ставшими уже традиционными для академии новогодними спектаклями «Щелкунчик» хореографии Василия Вайнонена в редакции Алтынай Асылмуратовой, а также замечательным балетом «Роман бутона розы и мотылька». Он будет представлен с обновленным составом учащихся на сцене ведущих театров страны.

Интересным событием для зрителя станет Республиканский конкурс казахского танца им. Шары Жиенкуловой, который познакомит зрителей с репертуаром ансамблей со всей республики, новыми поисками хореографов, позволит профессионалам выявить ярких исполнителей, обменяться творческими достижениями и профессиональным опытом. В рамках конкурса будут представлены мастер-классы ведущих педагогов казахского танца, пройдет гала-концерт. Состоится и международный конкурс молодых хореографов, который также откроет новые имена, познакомит с креативными идеями в области режиссуры танца и балетмейстерского искусства.

В Академии хореографии кипит жизнь: идет учебный процесс, подготовка к конкурсам, концертам, спектаклям... Кто-то из ребят непременно станет известным артистом, будет представлять казахстанское искусство на сценах ведущих театров страны и мира. И, безусловно, каждый из воспитанников академии в будущем станет заниматься с детьми, чтобы помочь им реализовать мечты и фантазии, показать, что они талантливы, научить творить и дерзать.