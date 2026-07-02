МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге

Закон и Порядок

Интернет-мошенники продолжают придумывать новые способы обмана, однако полиция усиливает борьбу с киберпреступностью. С начала года МВД снизило количество таких преступлений на 7%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

-  С начала года нам удалось снизить количество интернет-мошенничеств на 7%. Улучшена раскрываемость, потерпевшим возвращено 4,8 млрд тенге. Совместно с Национальным банком предотвращен незаконный вывод еще 2,6 млрд тенге.  Совместно с операторами связи заблокировано более 150 млн мошеннических звонков, - отметил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Алибек Оразалы.

Одновременно ведется активная работа по выявлению и ликвидации организованных преступных групп. Вместе с зарубежными коллегами пресечена деятельность нескольких международных мошеннических call-центров, задержаны десятки участников, которые похищали деньги казахстанцев.

МВД также тесно взаимодействует с администрациями крупнейших интернет-платформ. Это позволяет оперативно устанавливать злоумышленников, распространяющих ложные сообщения, совершающих мошенничества и другие преступления в отношении наших граждан.

В ведомстве отмечают, что никакие технологии не заменят личную бдительность.

- Никогда не сообщайте посторонним коды из SMS, данные банковских карт и не устанавливайте программы по просьбе неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись - сотрудниками банка, операторов связи, правоохранительных и государственных органов. Если у вас возникли малейшие сомнения, положите трубку, самостоятельно перезвоните в организацию по официальному номеру и сообщите о подозрительном звонке в полицию. Защита безопасности граждан остается нашим безусловным приоритетом. Работа по противодействию киберпреступности будет продолжена, - говорится в сообщении МВД.

#ущерб #МВД #мошенники #возврат

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