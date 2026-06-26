Подиум для всех

Уже седьмой сезон детский модный показ UNIQUE FASHION SHOW объединяет юных моделей, дизайнеров, бренды, родителей и партнеров. В нынешнем участвуют около 200 детей, пятая часть из которых – особенные. Проект дает ребятишкам первый профессиональный опыт, помогает развивать уверенность в себе и раскрывать творческий потенциал в индустрии моды. На одном подиуме выступают дети разного уровня подготовки: начинающие модели; участники, уже знакомые со сценой; а также мальчики и девочки, для которых такой выход становится важным шагом к большей открытости и самостоятельности.

Автор проекта – продюсер, дизайнер детской одежды и создательница бренда Alfa Bala Гульнур Бокен. Проект реализовывается с 2021 года. С самого начала его инклю­зивность стала для автора принципиальной – детям с разными потребностями важно участвовать в общих творческих форматах рядом со сверстниками, а не оставаться в отдельной нише.

– Детей делить нельзя. Они должны выступать на обычных мероприятиях вместе с другими, получать опыт сцены и чувствовать себя частью общего пространства, – подчеркивает Гульнур Бокен. – Для меня по­диум стал местом, где все ребятишки учатся держаться перед зрителями и становятся более уверенными.

Такой подход постепенно меняет и отношение общества к инклюзии – она становится частью общей культуры, а не отдельной темой для специальных мероприятий.

VII сезон представил 60 образов в четырех авторских коллекциях: «Альфа Бала», «Махаббаттың қызғылт ханшайымы», «Қара ханшайым» и «Манимейкер». У каж­дой из них свой характер. Сказочная розовая линия «кукол» сменяется более драматичным выходом – модели одеты в контрастные фактуры: кожа и черный фатин, бордовые и фиолетовые акценты в макияже и волосах. На смену им выходят участники-образы в одеждах из купюр, где вместо привычных портретов – детские лица в коронах. Звучит и спортивная, кэжуал тема – удобная для детей и довольно яркая для сцены. Среди моделей и девочки, и мальчики, от самых маленьких участников до подростков.

Гульнур Бокен отметила, что в этот раз участвуют больше детей из регионов. Кастинги проходили в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Жезказгане, Караганде и других городах. А в будущем дизайнер хотела бы приглашать ребят и из-за рубежа, чтобы наша столица стала международным центром детских модных показов.

Председатель Союза родителей особенных детей Рауана Сагадиева подчеркнула, что их объединение участвует в проекте уже третий раз. Она поблагодарила Гульнур Бокен, организаторов и родителей, которые дают возможность каждому ребенку выходить на сцену. По ее словам, таких инклю­зивных мероприятий должно быть больше, а сам проект достоин международного уровня.

На подиум вышли участники инклюзивного театра моды Special Hearts KZ. В спортивных и джинсовых образах они держались с подиумной дерзостью и смело работали на зал. Один из первых выходов сразу задал настроение: девочка уверенно прошла по подиуму, выполнив акробатический элемент, чем заметно оживила зал.

Для родителей такие показы – способ увидеть, как ребенок справляется с волнением, держится перед публикой и постепенно раскрывается. У Зауре Сейтмахашевой ее четырехлетняя дочь Данелия Жеткербай участвует в проекте Alfa Bala второй раз. Впервые девочка вышла на подиум в прошлом году. По словам мамы, дома Данелия репетирует, знает, что надо держаться собранно и не отвлекаться. Поддержать ее прие­хала и бабушка из Мангистау.

А Замзагуль Ахмеджанова – мама особенного ребенка. Женщина поделилась, что участие 15-летнего сына в показах влияет на его развитие. Мансур Салим-Абиль выходит на подиум второй год. Он уже выступал моделью в Самарканде, а в августе планирует быть на шоу в Турции.

– Моделинг – это социализация. Очень много полезных моментов появилось в поведении сына. Все идет в лучшую сторону, – рассказала Замзагуль Ахмеджанова.

Неожиданным продолжением показа стал выход Kerbez Models – группы моделей 65+ при Центре активного долголетия города Астаны. Участницы представили неофолк – современное прочтение казахского национального костюма.

– Мы пришли на проект Alfa Bala, чтобы показать преемственность поколений и поддержать юных участников, – отметила 74-летняя Галия Сарбасова.

Она занимается в группе четыре года, дефиле им преподает Томирис Байтенова. Группа участвует в различных модных и арт-фестивалях в Казахстане и за рубежом.

В финале Kerbez Models устрои­ли шашу. Дети и подростки бросились собирать конфеты, и на несколько минут показ превратился в веселую суету – юные модели все равно остаются детьми. Проект действительно получился уникальным – по составу участников, настроению и тому общему пространству, где нашлось место каждому.