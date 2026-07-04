В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя

Чрезвычайные ситуации

Особую осторожность призвали соблюдать жителей горных районов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана напомнило жителям страны о правилах поведения при угрозе или возникновении селевого потока. В ведомстве отметили, что сель является одним из наиболее опасных природных явлений в горной местности и обладает большой разрушительной силой, передает Kazpravda.kz.

По информации МЧС, к основным признакам селевой опасности относятся продолжительные или интенсивные ливневые дожди, резкое и длительное повышение температуры воздуха в верховьях селеопасных рек, способное привести к переполнению моренных озер и их прорыву, а также резкое изменение уровня воды в реке и увеличение ее мутности.

«В случае оповещения населения о приближающемся селевом потоке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помещение, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место. Чтобы не возник пожар, уходя из дома, нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы», — напомнили в МЧС.

В ведомстве рекомендуют жителям домов, расположенных в потенциально опасных зонах, заранее подготовить перечень документов, ценных вещей, медикаментов и предметов первой необходимости, которые потребуется взять при эвакуации. Все необходимое следует заранее уложить в отдельный рюкзак или чемодан.

После прохождения селевого потока необходимо соблюдать повышенную осторожность. В МЧС предупреждают, что сохраняется риск повторного схода селя, оползней, камнепадов, а также опасность представляют поврежденные линии электропередачи и газовые коммуникации.

Особое внимание спасатели рекомендуют уделять официальным сообщениям компетентных органов жителям, проживающим и работающим вблизи русел селеопасных рек. При получении сигнала об угрозе необходимо незамедлительно эвакуироваться по заранее определенным маршрутам к местам укрытия, взяв с собой документы и наиболее ценные вещи. Маршруты эвакуации и пункты сбора следует заранее уточнить в территориальных подразделениях по чрезвычайным ситуациям и по месту жительства.

В числе основных мер безопасности МЧС также рекомендует покинуть русло селеопасной реки при сильном ливне в верховьях бассейна, не останавливаться на отдых рядом с руслами рек и озерными перемычками, не приближаться к движущемуся селевому потоку ближе чем на 50–70 метров и избегать нахождения возле отвесных скал и крутых склонов, где возможны обвалы и камнепады.

При обнаружении первых признаков селевого потока спасатели советуют как можно быстрее удалиться от русла вверх по горному склону и ни в коем случае не спускаться в селевое русло после прохождения селевого вала.

#сели #памятка #горные районы

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