Перезагрузка «Астаны»

Годичная пауза флагмана казахстанского баскетбола, вызванная адаптацией к новым внутренним законодательным нормам, завершена. Столичному коллективу удалось реструктурировать финансовую модель, найти коммерческих спонсоров и сохранить баланс между развитием отечественной молодежи и подписанием хороших легионеров. Ключевым маркером новой амбициозной эпохи стало приглашение на пост главного тренера маститого сербского специалиста Миодрага Райковича. Имея за плечами колоссальный тридцатилетний опыт в Евролиге и Адриатичес­кой лиге, наставник призван не просто вернуть наших парней на международную орбиту, но и выстроить эффективную систему переходов из молодежной структуры в главную команду страны.

История столичного клуба – это летопись уникального спортивного эксперимента. Созданная в марте 2011 года «Астана» мгновенно разбила устоявшиеся стереотипы о географических границах баскетбола. Пригласив на заре становления итальянца Маттео Боничиолли, клуб взял курс на создание конкурентоспособного международного бренда. Коллектив из степного сердца ­Евразии стал единственным представителем Центральной Азии в Единой лиге ВТБ. Более того, наши менеджеры создали прецедент: «Астана» долго оставалась единственной баскетбольной организацией на планете, которая одновременно представляла страну в официальных турнирах сразу двух континентов – ­Европы и Азии. На европейской арене клуб добирался до стадии топ-16 Кубка вызова ФИБА, а на азиатском направлении завоевывал престижную бронзу Кубка чемпионов ФИБА Азия и Западно-Азиатской Суперлиги (WASL).

Внутренняя гегемония столичного клуба на протяжении полутора десятилетий оставалась непререкаемой: в активе команды – 12 титулов чемпионов ­Казахстана и 11 завоеванных кубков страны. В Единой лиге ВТБ, объе­диняющей сейчас сильнейшие российские суперклубы, «Астана» неоднократно пробивалась в плей-офф, на равных сражаясь с грандами уровня московского ЦСКА, питерского «Зенита» и казанского УНИКСа. Однако в мае 2025 года нашему клубу пришлось временно приостановить участие в турнире. Причиной послужили изменения в законодательстве РК, ограничившие прямое финансирование иностранных спортсменов из средств госбюджета. Менеджменту банально не хватило времени в межсезонье, чтобы оперативно перестроить финансовые потоки, из-за чего прошлый сезон команда провела во внутреннем чемпионате и азиатском векторе.

Этот вынужденный шаг назад в итоге превратился в мощный прыжок вперед. Закон не запрещал приглашать легионеров, он лишь требовал, чтобы их контракты оплачивались исключительно из внебюджетных источников. За год администрация «Астаны» привлекла частных спонсоров и диверсифицировала коммерчес­кие доходы. Это позволило не просто удержать организацию на плаву, но и сколотить неплохой состав для участия в престижном азиатском чемпионате FIBA WASL, где наши парни произвели фурор, пробившись в финал сложнейшего регионального этапа и завоевав путевку в «Финал восьми». Успешный выход на самоокупаемость по части легионерского фонда и открыл двери назад – в Единую лигу ВТБ. При этом стоит отметить, что в чемпионате Казахстана «Астана» впервые за долгие годы упустила первенство, взяв серебро и сенсационно отдав золотые медали актаускому «Каспию». Возвращение на прежний уровень – отличный шанс вернуть утраченный трон.

Возвращение в лигу ВТБ – это колоссальный плюс и для национальной сборной Казахстана, где «Астана» выступает базовым клубом. Впереди у главной команды страны тяжелейший четырехлетний цикл отбора на чемпионат мира, и без постоянной игровой практики против жестких, габаритных соперников рассчитывать на успех в Азии было бы наивно. Внутреннее первенство не дает необходимого уровня сопротивления и скоростей.

Особое внимание в новой стратегии уделено собственной молодежной программе, развивающейся с 2022 года. Год без большой лиги ВТБ позволил обкатать резерв: подрастающее поколение казахстанских игроков получило бесценный сезон с огромным количеством игрового времени в Единой молодежной лиге ВТБ, где она продолжала выступать. Теперь этот опыт поможет им закрепиться в основе вместе с первыми новичками – Олегом Балашовым и Владимиром Ивановым.

Катализатором новых изменений призван стать Миодраг ­Райкович. Его тренерский триумф связан с Польшей, где он привел скромный «Туров» к чемпионству, дважды завоевывал Суперкубок страны и признавался лучшим тренером лиги. Райкович руководил командами в Евролиге, трудился в Японии, Черногории, а в прошлом сезоне возглавлял хорватский «Сплит» в Адриатической лиге. Важнейшая деталь – золото чемпионата мира U19 в составе тренерского штаба сборной Сербии. Именно Райковичу предстоит собирать обновленную, амбициозную «Астану», которая возвращается на большую арену голодной до больших побед.