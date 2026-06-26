Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль

Первыми в минувшую ночь триллер со счастливым концом пережили болельщики сборной Норвегии, чей матч против неуступчивой команды Кот-д’Ивуара на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Техасе держал в напряжении до финального свистка. Скандинавы вышли вперед на 39-й минуте благодаря точному удару Антонио Нусы, однако ивуарийцы не думали сдаваться. Во втором тайме Амад Диалло восстановил равновесие, возродив интригу и заставив норвежцев занерв­ничать. Когда игра катилась к овертайму, веское слово замолвил главный бомбардир «викингов». На 86-й минуте Эрлинг Холанд подкараулил шанс и хладнокровно закатил победный мяч в сетку ворот соперника – 2:1. Этот гол принес Норвегии не только путевку в следующий раунд, но и наглядно доказал, что Холанд способен решать исходы сложнейших матчей в одиночку в самый критичес­кий момент.

А вот куда увереннее свой билет в следующий раунд оформила сборная Франции. В пригороде Нью-Йорка на глазах 81 тысячи зрителей на мегаарене «Метлайф» подопечные Дидье Дешама разгромили крепкую Швецию со счетом 3:0. Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший великолепный дубль. На исходе первого тайма капитан французов открыл счет, а на 74-й минуте установил окончательный результат, забив третий мяч. Еще один мяч в сос­таве трехцветных записал на счет Брэдли Баркола.

Помимо командного успеха, поединок превратился в личный исторический триумф Мбаппе, который переписал рекорды мировых первенств. Оформив дубль, француз довел счет своим голам в плей-офф чемпионатов планеты до девяти в девяти встречах, обойдя легендарных бразильцев Леонидаса (восемь голов в пяти матчах) и Роналдо (восемь мячей в 10 играх). Кроме того, Килиан ворвался в бомбардирскую гонку текущего мундиаля: теперь на его счету шесть мячей, что позволило догнать лидера голеадоров и пока еще главную звезду мундиаля – знаменитого аргентинца Лионеля Месси, который забил столько же, но за три встречи против четырех у француза. Всего же в активе Мбаппе теперь 18 точных ударов на чемпио­натах мира – он находится в одном шаге от абсолютного рекорда все того же Месси, на счету которого значится 19 голов на мировых форумах.

Параллельно на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико развернулась не менее захватывающая драма. Матч между сборными Мексики и Эквадора едва не сорвался – начало встречи пришлось отложить из-за неблаго­приятных погодных условий. Однако как только стихия утихла, хозяева поля при яростной поддержке трибун обрушили на соперника всю атакующую мощь. На 22-й минуте Хулиан Киньонес открыл счет, а уже через девять минут Рауль Хименес удвоил преимущество, установив окончательный результат – 2:0 в пользу Мексики.

Концовка этой встречи ознаменовалась уникальным и крайне поучительным инцидентом. На 5-й компенсированной минуте защитник Эквадора Пьеро Инкапье получил прямую красную карточку за то, что во время словесной перепалки с оппонентом прикрыл рот руками, а это по новым правилам ФИФА теперь делать строго запрещено.