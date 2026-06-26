Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Плей-офф чемпионата мира продолжает оправдывать ожидания болельщиков. На этот раз все дождались очередных ярких выступлений нового поколения суперзвезд футбола – француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда, число поклонников которых растет с астрономической прогрессией. Эта роскошная пара форвардов уже вытащила свои сборные в 1⁄8 финала мирового первенства.

фото сгенерировано Gemini по замыслу автора

Первыми в минувшую ночь триллер со счастливым концом пережили болельщики сборной Норвегии, чей матч против неуступчивой команды Кот-д’Ивуара на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Техасе держал в напряжении до финального свистка. Скандинавы вышли вперед на 39-й минуте благодаря точному удару Антонио Нусы, однако ивуарийцы не думали сдаваться. Во втором тайме Амад Диалло восстановил равновесие, возродив интригу и заставив норвежцев занерв­ничать. Когда игра катилась к овертайму, веское слово замолвил главный бомбардир «викингов». На 86-й минуте Эрлинг Холанд подкараулил шанс и хладнокровно закатил победный мяч в сетку ворот соперника – 2:1. Этот гол принес Норвегии не только путевку в следующий раунд, но и наглядно доказал, что Холанд способен решать исходы сложнейших матчей в одиночку в самый критичес­кий момент.

А вот куда увереннее свой билет в следующий раунд оформила сборная Франции. В пригороде Нью-Йорка на глазах 81 тысячи зрителей на мегаарене «Метлайф» подопечные Дидье Дешама разгромили крепкую Швецию со счетом 3:0. Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший великолепный дубль. На исходе первого тайма капитан французов открыл счет, а на 74-й минуте установил окончательный результат, забив третий мяч. Еще один мяч в сос­таве трехцветных записал на счет Брэдли Баркола.

Помимо командного успеха, поединок превратился в личный исторический триумф Мбаппе, который переписал рекорды мировых первенств. Оформив дубль, француз довел счет своим голам в плей-офф чемпионатов планеты до девяти в девяти встречах, обойдя легендарных бразильцев Леонидаса (восемь голов в пяти матчах) и Роналдо (восемь мячей в 10 играх). Кроме того, Килиан ворвался в бомбардирскую гонку текущего мундиаля: теперь на его счету шесть мячей, что позволило догнать лидера голеадоров и пока еще главную звезду мундиаля – знаменитого аргентинца Лионеля Месси, который забил столько же, но за три встречи против четырех у француза. Всего же в активе Мбаппе теперь 18 точных ударов на чемпио­натах мира – он находится в одном шаге от абсолютного рекорда все того же Месси, на счету которого значится 19 голов на мировых форумах.

Параллельно на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико развернулась не менее захватывающая драма. Матч между сборными Мексики и Эквадора едва не сорвался – начало встречи пришлось отложить из-за неблаго­приятных погодных условий. Однако как только стихия утихла, хозяева поля при яростной поддержке трибун обрушили на соперника всю атакующую мощь. На 22-й минуте Хулиан Киньонес открыл счет, а уже через девять минут Рауль Хименес удвоил преимущество, установив окончательный результат – 2:0 в пользу Мексики.

Концовка этой встречи ознаменовалась уникальным и крайне поучительным инцидентом. На 5-й компенсированной минуте защитник Эквадора Пьеро Инкапье получил прямую красную карточку за то, что во время словесной перепалки с оппонентом прикрыл рот руками, а это по новым правилам ФИФА теперь делать строго запрещено.

#Спорт #футбол #чемпионат мира

Популярное

Все
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Гвардейцы говорят по-казахски
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Проявил отвагу во время пожара
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Чесноков вернулся и принес победу
Сборная ЮАР добилась исторического успеха на ЧМ по футболу
Бразилия разгромила Шотландию и вышла в плей‑офф ЧМ‑2026
Португалия всухую разгромила Узбекистан на ЧМ по футболу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]