Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль

Плей-офф чемпионата мира продолжает оправдывать ожидания болельщиков. На этот раз все дождались очередных ярких выступлений нового поколения суперзвезд футбола – француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда, число поклонников которых растет с астрономической прогрессией. Эта роскошная пара форвардов уже вытащила свои сборные в 1⁄8 финала мирового первенства.
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