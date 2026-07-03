Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области

Фото: пресс-служба Минобороны

Министр обороны РК, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов совершил рабочую поездку в Актюбинскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В рамках визита глава оборонного ведомства ознакомился с развитием военной инфраструктуры региона, принял участие в открытии новых объектов и ряде мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление обороноспособности страны.

Ключевым событием рабочей поездки стало открытие новой войсковой части в городе Жем.

Создание воинского формирования реализовано в соответствии с задачами по укреплению военной безопасности региона и повышению оперативных возможностей Вооруженных сил.

Министр обороны осмотрел административно-штабной комплекс, казарменный фонд, столовую, культурно-досуговый центр и другие объекты военного городка.

Главе оборонного ведомства были представлены условия размещения личного состава, организация службы, питания и досуга военнослужащих, а также современные инфраструктурные решения, обеспечивающие комфортные условия для прохождения воинской службы и качественного выполнения задач по предназначению.



В ходе ознакомления с объектами министр обороны отметил, что создание современной военной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений развития Вооруженных сил.

Последовательная модернизация военных городков, строительство новых объектов и улучшение условий службы способствуют повышению боевой готовности войск, эффективности подготовки личного состава и укреплению оборонного потенциала государства.