Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане

Центр предназначен для сотрудников авиации, спасательных подразделений и других служб МЧС

Фото: МЧС

В Астане состоялось открытие современного фитнес-центра BATYR TEAM, предназначенного для сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Новый спортивный комплекс расположен в здании АО «Казавиаспас» МЧС и призван стать частью системы подготовки и восстановления личного состава, передает Kazpravda.kz.

В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

Создание фитнес-центра стало одной из инициатив, направленных на укрепление физической подготовки сотрудников авиации, спасательных подразделений и других служб ведомства.

Новый комплекс соответствует современным требованиям, предъявляемым к профессиональным спортивным объектам, и позволит сотрудникам поддерживать высокий уровень физической формы, а также восстанавливаться после напряженной службы.

«Просторный и функциональный зал оснащен современным профессиональным оборудованием и тренажерами для силовых и кардиотренировок. В фитнес-центре оборудованы отдельные комфортные раздевалки для мужчин и женщин, душевые, сауна, а также зона для стретчинга. Предусмотрена отдельная зона для отдыха и приема спортивных напитков, где сотрудники смогут восстановить силы после тренировок и провести время в комфортной обстановке», — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что современный интерьер и техническое оснащение комплекса соответствуют уровню ведущих фитнес-центров. Здесь созданы условия для эффективных тренировок как профессиональных спасателей, так и сотрудников других подразделений министерства.

Как подчеркнули в МЧС, регулярные занятия в новом центре будут способствовать развитию силы, выносливости, координации и психологической устойчивости личного состава.

Открытие фитнес-центра BATYR TEAM стало очередным этапом формирования современной инфраструктуры для сотрудников ведомства, направленной на укрепление здоровья, повышение профессиональной готовности и создание комфортных условий для прохождения службы.