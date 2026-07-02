Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с Президентом Исламского банка развития доктором Мухаммадом аль-Джассером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Приветствуя главу ИБР, Серик Жумангарин отметил его личный вклад в развитие партнерства с Казахстаном и подчеркнул, что визит подтверждает стратегический характер сотрудничества между нашей страной и Исламским банком развития.

«За последние три года наше финансовое взаимодействие вышло на качественно новый уровень. В 2024 году началась реализация масштабной программы строительства и реконструкции объектов водохозяйственной инфраструктуры с объемом инвестиций $1,1 млрд. С февраля текущего года мы приступили к реализации Рамочного соглашения о привлечении $1,3 на развитие инфраструктуры специальных экономических и индустриальных зон. Кроме того, прорабатываются вопросы финансирования транспортных проектов «Кызылорда – Саксаульск» и «Обход города Кызылорда»», — отметил вице-премьер.

В настоящее время совместно с Исламским банком развития разрабатывается новая Стратегия партнерства на 2027–2032 гг., которая определит приоритетные направления дальнейшего сотрудничества с Казахстаном.

Президент ИБР Мухаммад аль-Джассер подчеркнул, что потенциал взаимодействия значительно шире уже реализуемых проектов.

«За годы совместной работы между нашими специалистами выстроено эффективное взаимодействие, которое позволяет расширять портфель проектов. Исламский банк развития обладает достаточной гибкостью для поиска решений по многим вопросам, стоящим перед странами-участницами. При этом мы уделяем особое внимание развитию национальных возможностей, используя внутренние системы государств для подготовки и реализации проектов. Когда страна способна реализовывать проекты преимущественно собственными силами, это свидетельствует о зрелости ее институтов и устойчивом развитии. Уверен, что вместе с Казахстаном мы можем сделать значительно больше», — отметил он.

Доктор аль-Джассер также подчеркнул, что Исламский банк развития представляет собой не только финансовый институт, но и интегрированную группу, работающую по принципу «единого окна». Благодаря специализированным структурам группа обеспечивает комплексную поддержку проектов, сочетая долгосрочное проектное финансирование, страхование и инструменты торгового финансирования.

В ходе встречи Серик Жумангарин предложил рассмотреть возможность открытия дополнительного офиса ИБР в Астане. По его словам, действующий региональный хаб в Алматы успешно выполняет свои функции, однако существенное расширение сотрудничества требует более тесного взаимодействия с центральными государственными органами, в том числе по вопросам развития механизмов исламского финансирования.

«Рассчитываем, что богатая экспертиза Исламского банка развития позволит нам и дальше совместно реализовывать проекты, направленные на развитие инфраструктуры, повышение продовольственной безопасности, эффективное управление водными и другими природными ресурсами, а также внедрение современных и «зеленых технологий», — подчеркнул вице-премьер.

По завершении встречи состоялся обмен подписанными экземплярами Соглашения о форвардном лизинге по развитию инфраструктуры специальных экономических и индустриальных зон.

Справочно: Казахстан является членом Исламского банка развития с 1995 года. Региональный офис ИБР в Алматы, открытый в 1997 году, координирует деятельность Банка в странах Восточной Европы, СНГ, Монголии и Китае.

За период сотрудничества с 1997 по 2026 годы объем финансирования проектов и технической помощи со стороны ИБР в Казахстане превысил $4,2 млрд.

В настоящее время совместно реализуются проекты в водном, транспортном и индустриальном секторах, а также ведется разработка новой Стратегии партнерства между Казахстаном и ИБР на 2027–2032 гг.