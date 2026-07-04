Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента

Национальный архивный фонд пополнился уникальным комплексом материалов, отражающих подготовку и проведение одной из важнейших государственных реформ пос­ледних лет.

По словам директора Архива Президента РК Алии Мустафиной, отличительная черта переданного комплекса заключается в том, что в его состав вошли как бумажные документы, так и аудиовизуальные материалы – фонозаписи, цифровые фотографии и видео, запечатлевшие деятельность комиссии и ход широкого общественного обсуждения конституционных изменений.

В ходе церемонии заместитель руководителя аппарата Конституционного суда РК Ерлан Сапаров зачитал приветственное обращение председателя Конституционного суда РК Эльвиры Азимовой.

«Эти документы отражают сложный и ответственный процесс поиска конституцион­ных решений, а также выбор, сделанный с опорой на международный опыт и национальные государственные традиции. Их сохранение является проявлением уважения к нашей истории, труду всех участников, реа­лизовывавших конституцион­ную реформу, и принципу исторической преемственности государства. Кроме того, это важный вклад в сохранение историко-культурного наследия Казахстана», – говорилось в обращении.

На государственное хранение передан обширный массив документов, включающий протоколы и стенограммы заседаний комиссии, фото- и видеоматериалы, а также около 12 тыс. обращений и предложений, поступивших от граждан и инс­титутов гражданского общества в ходе всенародного обсуждения конституционной реформы. Эти материалы позволяют в полной мере проследить процесс подготовки и принятия решений, имеющих важнейшее значение для дальнейшего развития страны.

В своем выступлении Алия Мустафина подчеркнула особую историческую ценность передаваемых документов, отметив, что они сохраняют свидетельства одного из важнейших этапов становления современного Казахстана.

– 1 июля вступила в силу новая Конституция Казахстана. Мы свидетели этого исторического момента. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт­ Токаев, для нашей страны начался совершенно новый исторический период. Это путь развития, цель и смысл которого направлены на всестороннюю модернизацию государства и общества. Для Архива Президента принятие на государственное хранение документов Комиссии по Конституционной реформе – большая честь и ответственность. На основе этих документов будущие поколения смогут всесторонне изучить, как принимались решения, определяющие судьбу нашей страны, как разрабатывалась и осуществлялась конституционная реформа, – отметила Алия Мустафина.

Как подчеркнули организаторы, для документов комиссии будет создан страховой фонд, что обеспечит их долговременную сохранность и надежную защиту. Это позволит сберечь уникальные свидетельства конституционной реформы для будущих поколений, а также создаст условия для их всестороннего изучения исследователями, историками и юристами.

Кроме того, вниманию участников торжественной церемонии была представлена тематическая выставка. Цель экспозиции – познакомить посетителей архива с многовековой традицией отечественного государственного и правового строительства – от свода законов «Жеті жарғы» и Чарского ереже, подготовленного Абаем Кунанбайулы, до действующей Народной Конституции. Представленные документы и архивные материалы позволяют проследить эволюцию конституционной мысли, преем­ственность правовых традиций и становление современной государст­венности Казахстана.

В завершение мероприятия ряду сотрудников Архива Президента РК были вручены благодарственные письма от имени председателя Конституционного суда.