Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента

Событие
Павел Ильин

В Архиве Президента РК состоялась торжественная церемония передачи на государственное хранение документов Комиссии по Конституционной реформе.

 

фото Игоря Бургандинова

Национальный архивный фонд пополнился уникальным комплексом материалов, отражающих подготовку и проведение одной из важнейших государственных реформ пос­ледних лет.

По словам директора Архива Президента РК Алии Мустафиной, отличительная черта переданного комплекса заключается в том, что в его состав вошли как бумажные документы, так и аудиовизуальные материалы – фонозаписи, цифровые фотографии и видео, запечатлевшие деятельность комиссии и ход широкого общественного обсуждения конституционных изменений.

В ходе церемонии заместитель руководителя аппарата Конституционного суда РК Ерлан Сапаров зачитал приветственное обращение председателя Конституционного суда РК Эльвиры Азимовой.

«Эти документы отражают сложный и ответственный процесс поиска конституцион­ных решений, а также выбор, сделанный с опорой на международный опыт и национальные государственные традиции. Их сохранение является проявлением уважения к нашей истории, труду всех участников, реа­лизовывавших конституцион­ную реформу, и принципу исторической преемственности государства. Кроме того, это важный вклад в сохранение историко-культурного наследия Казахстана», – говорилось в обращении.

На государственное хранение передан обширный массив документов, включающий протоколы и стенограммы заседаний комиссии, фото- и видеоматериалы, а также около 12 тыс. обращений и предложений, поступивших от граждан и инс­титутов гражданского общества в ходе всенародного обсуждения конституционной реформы. Эти материалы позволяют в полной мере проследить процесс подготовки и принятия решений, имеющих важнейшее значение для дальнейшего развития страны.

В своем выступлении Алия Мустафина подчеркнула особую историческую ценность передаваемых документов, отметив, что они сохраняют свидетельства одного из важнейших этапов становления современного Казахстана.

– 1 июля вступила в силу новая Конституция Казахстана. Мы свидетели этого исторического момента. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт­ Токаев, для нашей страны начался совершенно новый исторический период. Это путь развития, цель и смысл которого направлены на всестороннюю модернизацию государства и общества. Для Архива Президента принятие на государственное хранение документов Комиссии по Конституционной реформе – большая честь и ответственность. На основе этих документов будущие поколения смогут всесторонне изучить, как принимались решения, определяющие судьбу нашей страны, как разрабатывалась и осуществлялась конституционная реформа, – отметила Алия Мустафина.

Как подчеркнули организаторы, для документов комиссии будет создан страховой фонд, что обеспечит их долговременную сохранность и надежную защиту. Это позволит сберечь уникальные свидетельства конституционной реформы для будущих поколений, а также создаст условия для их всестороннего изучения исследователями, историками и юристами.

Кроме того, вниманию участников торжественной церемонии была представлена тематическая выставка. Цель экспозиции – познакомить посетителей архива с многовековой традицией отечественного государственного и правового строительства – от свода законов «Жеті жарғы» и Чарского ереже, подготовленного Абаем Кунанбайулы, до действующей Народной Конституции. Представленные документы и архивные материалы позволяют проследить эволюцию конституционной мысли, преем­ственность правовых традиций и становление современной государст­венности Казахстана.

В завершение мероприятия ряду сотрудников Архива Президента РК были вручены благодарственные письма от имени председателя Конституционного суда.

#церемония #Архив Президента РК #хранение документов #Комиссия по Конституционной реформе

Популярное

Все
Астана глазами детей
Тройной прорыв в Лондоне
Этностиль обретает все большую популярность
Быть частью сообщества
История Великой степи на языке карт
Сохранить здоровье трудящихся
От голштинов до алгоритмов
Полный производственный цикл
Фавориты держат марку
Возрождается алматинский апорт
Время правовых решений
Объединить физиков и лириков
Обнимаю с любовью
По столетиям пешком
Чтобы знания «возвращались» домой
Сильные общества рождают сильных людей
Путь к процветанию лежит через укрупнение
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Плюс один новый завод в Казахстане
В Казахстан придет долгожданная прохлада
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Конституция как стратегическая опора развития страны
Проявил отвагу во время пожара
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Газета стала судьбой
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Артур Ластаев проверил условия содержания казахстанцев в колонии Кыргызстана
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
Народная партия Казахстана избрала нового председателя
Инфраструктура для велосипедистов
От маленькой капли – большие урожаи
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Журналисту Игорю Нестерову верил весь город
Заблудившемуся туристу из Великобритании помогли полицейские в Атырау
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе

Читайте также

Место, где создается фундамент долгосрочного сотрудничества
Казахстан примет чемпионат мира по киберспорту - 2027
Казахский национальный университет спорта торжественно откр…
В столице стартовал акселератор молодых экспертов Jastar Re…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]