Ночь – не время для детских прогулок

Закон и Порядок
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Летние каникулы – долгожданная пора для школьников, когда можно отдохнуть, набраться сил, получить массу положительных эмоций. Многие уезжают в лагеря, спортивные и оздоровительные цент­ры, отправляются в поездки и путешествия вместе с родителями. Но есть и те, кто остается без присмотра взрослых даже ночью. В таких случаях возрастает риск несчастных случаев и правонарушений.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе» полицейские региона выявили 235 правонарушений среди несовершеннолетних. Большинство из них связано с тем, что подростки находились в ночное время вне дома без сопровождения родителей или законных представителей, сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Всего за три дня зарегистрировано 222 таких факта. Кроме того, выявлено десять случаев употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, два факта мелкого хулиганства и один – приставания в общест­венном месте. В итоге к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены 16 родителей и законных представителей. А четыре владельца торговых точек понесли ответственность за то, что их работники продавали несовершеннолетним алкогольную продукцию.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники ювенальной полиции проверили семьи подростков, которые стоят на учете. Главная цель таких визитов – предупреждение семейного неблагополучия, безнадзорности и подростковой преступности.

И работать стражам порядка здесь есть над чем. На профилактических учетах органов внутренних дел стоят более 670 неблагополучных родителей и 150 несовершеннолетних. Во время проведения последнего ОПМ «Дети в ночном городе» на учет взяты еще восемь родителей и два ребенка.

Одновременно в регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». В рамках этой важной работы инспекторы ювенальной полиции выявили трех неформальных лидеров среди несовершеннолетних, склонных к противоправному поведению. Более того, в Жаркаинском райо­не зарегистрирован один факт незаконного хранения либо ношения запрещенных предметов подростком.

В департаменте полиции Акмолинской области призвали родителей усилить контроль за местонахождением детей во время летних каникул, уделять больше внимания их досугу и безопасности.

#подростки #ОПМ #каникулы #Дети в ночном городе

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