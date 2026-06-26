Ночь – не время для детских прогулок

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе» полицейские региона выявили 235 правонарушений среди несовершеннолетних. Большинство из них связано с тем, что подростки находились в ночное время вне дома без сопровождения родителей или законных представителей, сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Всего за три дня зарегистрировано 222 таких факта. Кроме того, выявлено десять случаев употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, два факта мелкого хулиганства и один – приставания в общест­венном месте. В итоге к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены 16 родителей и законных представителей. А четыре владельца торговых точек понесли ответственность за то, что их работники продавали несовершеннолетним алкогольную продукцию.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники ювенальной полиции проверили семьи подростков, которые стоят на учете. Главная цель таких визитов – предупреждение семейного неблагополучия, безнадзорности и подростковой преступности.

И работать стражам порядка здесь есть над чем. На профилактических учетах органов внутренних дел стоят более 670 неблагополучных родителей и 150 несовершеннолетних. Во время проведения последнего ОПМ «Дети в ночном городе» на учет взяты еще восемь родителей и два ребенка.

Одновременно в регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». В рамках этой важной работы инспекторы ювенальной полиции выявили трех неформальных лидеров среди несовершеннолетних, склонных к противоправному поведению. Более того, в Жаркаинском райо­не зарегистрирован один факт незаконного хранения либо ношения запрещенных предметов подростком.

В департаменте полиции Акмолинской области призвали родителей усилить контроль за местонахождением детей во время летних каникул, уделять больше внимания их досугу и безопасности.