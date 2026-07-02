Токаев принял президента ЕБРР

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Глава государства принял главу Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи, состоявшейся в рамках 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов, были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и финансового института на ближайшие годы. Президент выразил признательность руководству ЕБРР за вклад в экономическое развитие нашей страны.
 

– Нас связывают отношения стратегического партнерства. Казахстан является одним из ключевых государств – партнеров Банка, и такое сотрудничество полностью соответствует нашей долгосрочной политике. Наше взаимодействие успешно развивается уже на протяжении многих лет, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как было подчеркнуто, за последние тридцать лет Банк инвестировал в Казахстан более 11 млрд евро в рамках 354 проектов. Благодаря этому наша страна стала одним из крупнейших партнеров ЕБРР в регионе.

На сегодняшний день портфолио института развития в Казахстане включает 131 проект общей стоимостью более 3,1 млрд евро.

Глава государства приветствовал подписание Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Казахстана и ЕБРР по расширению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию нашей страны.

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, сегодня в Казахстане реализуется амбициозная программа реформ с целью построения более диверсифицированной, конкурентоспособной и технологически продвинутой экономики.

В свою очередь Одиль Рено-Бассо положительно оценила благоприятный инвестиционный климат в Казахстане и структурные экономические преобразования, которые формируют прочную основу для качественной реализации стратегических целей.

– Для нас Казахстан является одной из важнейших стран присутствия и деятельности. В этом году мы наблюдаем очень высокий уровень инвестиционной активности. Уже подписаны соглашения по проектам на сумму свыше 1 млрд долларов. Учитывая проекты, которые находятся в стадии подготовки, мы рассчитываем, что общий объем инвестиций в текущем году достигнет 1,3 млрд евро. Это станет самым высоким показателем инвестиций за всю историю нашей работы в Казахстане, – сказала руководитель ЕБРР.

Одиль Рено-Бассо подтвердила готовность и далее содействовать Казахстану в развитии инфраструктуры, транспортной доступности, ирригации и энергетического сектора.

Банк намерен уделять большое внимание поддержке частного сектора, развитию малого и среднего предпринимательства, а также финансированию инвестиционных проектов. Одним из приоритетных направлений являются инвестиции в сферу критически важных сырьевых материалов.

Собеседники подчеркнули важность активизации сотрудничества в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. ЕБРР готов поддерживать развитие инновационной экосистемы, способствуя цифровой трансформации экономики Казахстана.

#Токаев #встреча #ЕБРР

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