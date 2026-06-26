Основа государственности и общественного согласия

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

В Президентском центре состоялся международный круглый стол «Новая Конституция Казахстана: общественный диалог и правовые ориентиры развития», организованный Институтом парламентаризма при Управлении делами Президента РК.

фото предоставлено Институтом парламентаризма

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента последнего, VIII созыва, представители Конституционного суда, ведущие отечественные и зарубежные ученые, эксперты в области конституционного права, а также представители научного сообщества Казахстана, России и Узбекистана.

Открывая работу круглого стола, директор Института парламентаризма Наталья Пан отметила, что вступление в силу новой Конституции знаменует начало нового этапа институционального развития страны. По ее словам, Основной закон не только закрепляет обновленную модель государственного устройства, но и создает основу для формирования более эффективной системы государственного управления, расширения общественного участия и дальнейшего укрепления принципов справедливости и устойчивого развития.

В приветственном слове депутат Мажилиса Парламента VIII созыва Снежанна Имашева подчеркнула, что Конституция является фундаментом государственности и общественного согласия. Она отметила, что проведенные конституционные реформы направлены на построение Справедливого Казахстана, основанного на верховенстве закона, подотчетности государственной власти, защите прав человека и расширении участия граждан в принятии государственных решений.

На заседании было отмечено, что новая Конституция закрепляет качественно новый общественный договор между государством и гражданином, сохраняя неизменными фундаментальные ценности независимости, суверенитета, территориальной целостности и прав человека. В этой связи заведующая отделом предварительного изучения обращений и правового обеспечения Аппарата Конституционного суда РК Эльмира Калиева отметила необходимость развития механизмов конституционного контроля, укрепления гарантий защиты прав и свобод граждан, а также формирования новой конституционной культуры, основанной на принципе «Закон и Порядок».

О том, что вступление в силу новой Конституции означает переход к новой модели организации публичной власти, высказался главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Марат Жумагулов. Он отметил, что ключевыми изменениями стали создание однопалатного Курултая, совершенствование системы сдержек и противовесов, усиление судебных механизмов защиты конституционных прав и институционализация участия гражданского общества в законодательном процессе.

Представитель Института парламентских исследований при Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан Дмитрий Рахманов представил опыт конституционных преобразований в Узбекистане, подчеркнув важность последовательного развития парламентских институтов, совершенствования законодательства и расширения общественного участия в государственном управлении.

Подводя итоги, участники круглого стола отметили, что успешная реализация новой Конституции требует не только совершенствования законодательства, но и формирования современной правовой культуры, основанной на верховенстве права, уважении прав человека, общественном диалоге и высокой ответственности государственных институтов перед обществом.

#круглый стол #конституция #Институт парламентаризма

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