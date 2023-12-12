Здоровая нация – сильная страна Свежий выпуск 12 декабря 2023 г. 4:00 97 Наталия Портнягина В преддверии Дня Независимости в селе Сарыомир Теректинского района Западно-Казахстанской области досрочно сдана врачебная амбулатория. фото предоставлено пресс-службой акима области Это шестой медицинский объект, построенный в регионе в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Всего же в Западно-Казахстанской области в 2023–2025 годах запланировано строительство 50 медицинских объектов, из них 12 намерены сдать до конца текущего года. На строительство врачебной амбулатории в селе Сарыомир из республиканского бюджета выделено 374 млн тенге. Подрядчик завершил работы на четыре месяца раньше намеченного срока. Оснащенная современным медицинским оборудованием амбулатория сможет принять до 35 человек в день. Здесь есть кабинеты общеврачебной практики, стоматолога, акушера-гинеколога, процедурный, прививочный и физиотерапевтический, комната здорового ребенка, лаборатория, изолятор, аптека. Дневной стационар рассчитан на восемь коек. Открытие СВА позволило трудоустроить 22 сельских жителя. Поздравляя сельчан с открытием долгожданного медицинского объекта и Днем Независимости, аким области Нариман Турегалиев отметил историческое значение данного государственного праздника, подчеркнув, что здоровая нация – главная ценность нашей страны. – Реализуемые государством проекты направлены на создание комфортных условий на селе, улучшение качества жизни и укрепление здоровья населения, – сказал аким области. Только в этом году на финансирование сферы здравоохранения выделено 92 млрд тенге, на 5,5 млрд тенге закуплено 204 единицы медицинского оборудования. За счет средств областного бюджета на 1,7 млрд тенге обновлен автопарк – приобретена 81 карета скорой медицинской помощи. Проводится капитальный ремонт 22 объектов здравоохранения на сумму свыше 1,7 млрд тенге, в том числе шесть объектов – по проекту «Ауыл – ел бесігі». По 18 объектам ремонтные работы завершены. #село #открытие #амбулатория #Сарыомир