Здоровая нация – сильная страна

Это шестой медицинский объект, построенный в регионе в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Всего же в Западно-Казах­станской области в 2023–2025 годах запланировано строительство 50 медицинских объектов, из них 12 намерены сдать до конца текущего года.

На строительство врачебной амбулатории в селе Сарыомир из республиканского бюджета выделено 374 млн тенге. Подрядчик завершил работы на четыре месяца раньше намеченного срока. Оснащенная современным медицинским оборудованием амбулатория сможет принять до 35 человек в день. Здесь есть кабинеты общеврачебной практики, стоматолога, акушера-гинеколога, процедурный, прививочный и физиотерапевтический, комната здорового ребенка, лаборатория, изолятор, аптека. Дневной стационар рассчитан на восемь коек. Открытие СВА позволило трудоустроить 22 сельских жителя.

Поздравляя сельчан с открытием долгожданного медицинского объекта и Днем Независимости, аким области Нариман Турегалиев отметил историческое значение данного государственного праздника, подчеркнув, что здоровая нация – главная ценность нашей страны.

– Реализуемые государством проекты нап­равлены на создание комфортных условий на селе, улучшение качества жизни и укрепление здоровья населения, – сказал аким области.

Только в этом году на финансирование сферы здравоохранения выделено 92 млрд тенге, на 5,5 млрд тенге закуплено 204 единицы медицинского оборудования. За счет средств областного бюджета на 1,7 млрд тенге обновлен автопарк – приобретена 81 карета скорой медицинской помощи. Проводится капитальный ремонт 22 объектов здравоохранения на сумму свыше 1,7 млрд тенге, в том числе шесть объектов – по проекту «Ауыл – ел бесігі». По 18 объектам ремонтные работы завершены.