Как сообщили в пресс-службе областного акимата, возобновляемым источникам энергии в регионе уделяется все больше внимания. Ежегодно здесь осуществляются крупные проекты по строительству электростанций, работающих на экологически чистых энергоносителях.

Так, в 2022 году в Костанайском районе была запущена ветряная электростанция мощностью 50 МВт, а через год в Аркалыке заработала еще одна – мощностью 48 МВт – от компании KazWindEnergy.

В ближайшие два года местные власти рассчитывают завершить еще шесть проектов. Так, в районе им. Б. Майлина уже в текущем месяце начнется строительство солнечной электростанции мощностью 22,6 МВт, которую предполагается ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026-го. Во втором квартале того же года и в том же районе будет сдана газопорш­невая электростанция мощностью 40 МВт.

Реализация проекта по строительству вет­ряной электростанции на 50 МВт стартовала в Аркалыке. В строй действующих она войдет 1 июня 2026 года. Еще два крупных проекта по возведению ветряных станций общей мощностью 100 МВт в настоящее время осуществляется в Костанайском районе. Здесь же запланировано создание масштабного энергетического парка из 165 ветряных генераторов суммарной мощностью 1 ГВт.

Осуществление данных проектов позволит десятикратно увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников – с нынешних 0,12 ГВт до 1,27 ГВт. Это даст возможность укрепить энергетическую независимость региона, создать новые рабочие места.