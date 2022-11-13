Жанибек Алимханулы прокомментировал свой бой

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы объяснил почему не смог нокаутировать британца Дензела Бентли, в бою за титул чемпиона мира WBO передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

« Это бокс. Все случается в ринге. Я был готов и я уважаю своего соперника. Он хорошо подготовился, на все сто процентов, но я прошел все двенадцать раундов и по-прежнему чемпион», - сказал спортсмен.

Напомним, что сегодня в Лас-Вегасе (США) Жанибек Алимханулы победил Дензела Бентли единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.