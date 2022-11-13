Жанибек Алимханулы успешно защитил титул чемпиона мира

В Лас-Вегасе завершился бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы с британцем Дензелом Бентли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

На кону была защита пояса чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

Алимханулы выступил на вечере бокса в Лас-Вегасе (США), где встретился с британцем Дензелом Бентли . Бой в среднем весе был рассчитан на двенадцать раундов и закончился победой Жанибека единогласным решением судей.

Таким образом, Жанибек Алимханулы одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере и успешно защитил титул чемпиона мира WBO.

Дензел Бентли потерпел второе поражение на профи-ринге. Для Алимханулы это была первая титульная защита — ранее он был «временным» чемпионом мира по версии WBO.