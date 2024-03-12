Ждем путешественников из Поднебесной

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Аскар Султан

Казахстан представил туристические возможности страны для китайских партнеров.

фото Минтуризма и спорта

В городе Урумчи состоялся казахстанско-китайский форум, организованный с целью продвижения туристического потенциала обеих стран и укреп­ления сотрудничества в сфере туризма. В нем приняли участие представители Министерства туризма и спорта, НПП «Атамекен», местных исполнительных органов, туристических компаний, ассоциаций туристической индустрии, а также представители СМИ.

Этот форум стал важным шагом в преддверии Года туризма Казахстана в Китае. Напомним, что 28 марта в Пекине планируется официальная церемония его открытия, а в течение года пройдут ряд тематических недель по видам туризма, презентация топ-20 отечественных дестинаций в семи крупнейших городах Китая: Пекине, Сиане, Шанхае, Урумчи, Гонконге, Ханчжоу и Чэнду.

В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между туристическими компаниями и организациями обеих стран, участники обсудили перспективы развития отрасли, обменялись опытом и идеями по привлечению путе­шест­венников и созданию новых турмаршрутов. Исполняющий обязанности председателя Комитета индустрии туризма МТиС РК Нуртас Карипбаев акцентировал внимание на росте туристского потока из Поднебесной в нашу республику и отсутствии всяческих барьеров для дальнейшего развития сотрудничества в данной сфере. Он рассказал о возможностях Казахстана по привлечению иностранных гостей, а также партнеров для усиления инвес­тиционной дея­тельности.

#сотрудничество #Китай #туризм #форум #Урумчи

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