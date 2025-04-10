Продюсер популярной группы Кеш YOU в соцсетях отреагировала на новость о приезде мировой звезды в Казахстан

Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy/

1 августа 2025 года мировая звезда Дженнифер Лопес (Джей Ло) впервые выступит на стадионе Astana Arena в рамках мирового тура Up All Night.

Баян Алагузова отметила важность события тем, что разместила фотографию американской поп-дивы в Insta stories и поделилась с подписчиками собственным мнением о грядущих переменах в казахстанском шоу-бизнесе.

«Событийный туризм, звезда класса «А»! Вау! Мы на правильном пути! Высокий профессионализм, харизма, талант и откровенная сексуальность, куда без этого. Это же Джей Ло?! Жду реакцию радикальных хейтеров и традиционных ханжей: «Уят қайда, нам такое нельзя?» – прокомментировала Алагузова.

Напомним, американская певица и актриса Дженнифер Лопес анонсировала свой летний тур JLoLiveIn2025, который начнется 1 июля в турецкой Анталии и закончится 3 августа в Ереване. В графике концертов значится Казахстан.

Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов на заседании Правительства ранее рассказал, что концерт всемирно известной певицы будет организован полностью на коммерческой основе. Ее приезд станет знаковым моментом, открывающим Астану на гастрольной карте звезд класса «А».