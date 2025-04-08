Астана летом станет важным центром культурных событий

Столица,Туризм
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Марина Демченко
специальный корреспондент

Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он представил вниманию кабмина три проекта в сфере событийного туризма, которые состоятся уже в этом году.

Один из них проект «Гүл Алматым» – серия дрон-шоу в Алматы.

– Дрон-шоу — это инновационная и зрелищная форма развлечений, которая активно используется в Китае, Сингапуре, ОАЭ, Малайзии. США активно используют такие шоу для повышения привлекательности своих туристических направлений.

После успешного запуска шоу дронов на День Республики в прошлом году, компания «Aspan Galaxy» совместно с акиматом города Алматы планирует проведение более 20 световых дрон-шоу в 2025 году на спонсорской основе. Ориентировочный охват – более одного миллиона человек, – пояснил спикер.

Следующим масштабным событием станет Музыкальный фестиваль открытого формата  «ALEM FEST», который состоится 13 июля 2025 года на стадионе «Астана Арена». Хэдлайнер фестиваля Крейг Дэвид и ряд топовых звезд России и Казахстана. «ALEM FEST» станет  кульминационным завершением фестиваля Comic Con Astana. 

И, наконец, 1 августа на стадионе «Астана Арена» состоится концерт всемирно известной певицы Jennifer Lopez, организованный полностью на коммерческой основе. Приезд Jennifer Lopez станет знаковым моментом, открывающим Астану на гастрольной карте звезд класса «А». 

– Мы ожидаем более 15 000 внешних туристов, общий вклад которых в экономику города составит: 6,5 млрд тенге – гостиницы, рестораны, транспорт, розничная торговля; 400 млн тенге – прямые налоговые поступления от проведения концерта, - отметил Малик Хасенов.        

#культура #столица #туризм

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