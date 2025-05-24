Женщина может быть конкурентоспособной в любой сфере Человек труда 24 мая 2025 г. 1:30 82 Айгуль Турысбекова корреспондент Алматинского корпункта Это доказала международный эксперт WorldSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» Таншолпан Тулендиева фото из личного архива Таншолпан Тулендиевой Мы познакомились с Таншолпан на ее рабочем месте – в Алматинском многопрофильном колледже во время практического занятия в современной лаборатории AutoVasterLab. Поначалу я приняла эту миловидную девушку с модельной внешностью за студентку. Однако уверенный взгляд и голос не оставляли сомнений – она прекрасно знает свое дело и пользуется уважением учащихся. Сегодня перед магистром технических наук по специальности «машиностроение», мастером производственного обучения и преподавателем специальных дисциплин Таншолпан Тулендиевой стоит ответственная задача – подготовить студента колледжа к международному чемпионату EuroSkills, который пройдет в сентябре этого года в датском городе Хернинг. Впрочем, даже в условиях очень плотного графика она находит время и для повышения собственного уровня – готовится к экзаменам в докторантуру. Международным экспертом по ремонту и обслуживанию автомобилей Таншолпан признали после того, как ее ученик стал победителем регионального этапа WorldSkills в Алматы. Кроме того, она прошла собеседование с представителями международной организации на английском языке. А позже окончила курсы повышения квалификации в Германии, где изучала новые технологии и методики обучения. На вопрос, как ей, молодому преподавателю, удается найти общий язык с молодыми людьми, Таншолпан отвечает: все строится на доверии. По ее словам, ребята этого возраста нуждаются в уважении, поддержке и признании их успехов, особенно от преподавателей и мастеров. Таншолпан и сама мама троих мальчишек. Ее первенец появился на свет, когда она училась на втором курсе, а сейчас ему уже 13 лет. Опыт общения с детьми помогает ей и в профессиональной деятельности. – Мои родители были педагогами, и, видимо, их любовь к детям и профессии передалась и мне, – поясняет она. – Особую роль в работе играет интерес к психологии. Я читала много специальной литературы на эту тему. Думаю, полученные знания и помогают выстраивать правильные взаимоотношения со студентами. Во время учебы в школе, а Таншолпан в свое время окончила физико-математический лицей № 92 Алматы, она мечтала стать архитектором. Но при поступлении выбрала все же техническую специальность. Так, девушка поступила на машиностроительный факультет Satbayev University. Окончив бакалавриат и магистратуру с красным дипломом, поработала в разных структурах. А позже решилась преподавать и устроилась на работу в Алматинский многопрофильный колледж. – С детства я всегда крутилась рядом с папой, когда он чинил бытовую технику или автомобиль. С первых дней поняла: чтобы качественно объяснять темы студентам, необходимо самой владеть предметом на практическом уровне. Поэтому научилась разбирать и собирать двигатель автомобиля, перенимала опыт у старших коллег, которые всегда готовы прийти на помощь, – вспоминает она. По ее словам, технологии не стоят на месте – в мире создано много обучающих платформ, к примеру, интерактивная система Electude. Это онлайн-симулятор, разработанный специально для обучения автомобильной механике и электронике. Студенты колледжа выиграли соревнование и получили в награду бесплатный доступ к этой платформе на один год. В итоге вместо скучных лекций они решают задачи, проводят виртуальную диагностику и собирают схемы. Рассуждая о том, какой иностранный опыт следует перенять нашей системе профессионально-технического образования, один из лучших преподавателей Алматы в этой сфере подчеркивает необходимость укрепления материально-технической базы учебных заведений. – За рубежом она действительно на высоком уровне как для теоретических, так и для практических занятий. Более того, колледжи плотно сотрудничают с будущими работодателями. Во время производственной практики студенты получают достойную оплату – 50% от стипендии и еще 50% доплачивает работодатель. Это значительно их стимулирует, повышает интерес к будущей профессии. Кроме того, автопроизводители предоставляют новые автомобили и оборудование для обучения, ведь они понимают, что качество сервиса напрямую влияет на продажи. В связи с этим внедрение современных лабораторий во всех колледжах Алматы – большой шаг вперед. И нам надо идти в данном направлении, – уверена Таншолпан Тулендиева. – Как Вам удается совмещать воспитание троих детей, самообразование и общественную работу? – спросила я на прощание. – Спорт с детства приучил меня к дисциплине. Я привыкла жить по графику, у меня и сегодня все распланировано. К счастью, мой старший сын уже подрос и стал мне настоящим помощником. Большую поддержку оказывает и супруг. Он тоже считает, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом, нужно постоянно ставить перед собой новые цели и идти к ним, – ответила Таншолпан. #WorldSkills #эксперт #Таншолпан Тулендиева