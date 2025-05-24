Мы познакомились с Таншолпан на ее рабочем месте – в Алматинском многопрофильном колледже во время практического занятия в современной лаборатории AutoVasterLab. Поначалу я приняла эту миловидную девушку с модельной внешностью за студентку. Однако уверенный взгляд и голос не оставляли сомнений – она прекрасно знает свое дело и пользуется уважением учащихся.

Сегодня перед магистром технических наук по специальности «машиностроение», мастером производственного обучения и преподавателем специальных дисциплин Таншолпан Тулендие­вой стоит ответственная задача – подготовить студента колледжа к международному чемпионату EuroSkills, который пройдет в сентябре этого года в датском городе Хернинг. Впрочем, даже в условиях очень плотного графика она находит время и для повышения собственного уровня – готовится к экзаменам в докторантуру.

Международным экспертом по ремонту и обслуживанию автомобилей Таншолпан признали после того, как ее ученик стал победителем регионального этапа WorldSkills в Алматы. Кроме того, она прошла собеседование с представителями международной организации на английском языке. А позже окончила курсы повышения квалификации в Германии, где изучала новые технологии и методики обучения.

На вопрос, как ей, молодому преподавателю, удается найти общий язык с молодыми людьми, Таншолпан отвечает: все строится на доверии. По ее словам, ребята этого возраста нуж­даются в уважении, поддержке и признании их успехов, особенно от преподавателей и мастеров.

Таншолпан и сама мама троих мальчишек. Ее первенец поя­вился на свет, когда она училась на втором курсе, а сейчас ему уже 13 лет. Опыт общения с детьми помогает ей и в профессиональной деятельности.

– Мои родители были педагогами, и, видимо, их любовь к детям и профессии передалась и мне, – поясняет она. – Особую роль в работе играет интерес к психологии. Я читала много специальной литературы на эту тему. Думаю, полученные знания и помогают выстраивать правильные взаимоотношения со студентами.

Во время учебы в школе, а Таншолпан в свое время окончила физико-математический лицей № 92 Алматы, она мечтала стать архитектором. Но при поступлении выбрала все же техническую специальность. Так, девушка поступила на машиностроительный факультет Satbayev University. Окончив бакалавриат и магистратуру с красным дипломом, поработала в разных структурах. А позже решилась преподавать и устрои­лась на работу в Алматинский многопрофильный колледж.

– С детства я всегда крутилась рядом с папой, когда он чинил бытовую технику или автомобиль. С первых дней поняла: чтобы качественно объяснять темы студентам, необходимо самой владеть предметом на практическом уровне. Поэтому научилась разбирать и собирать двигатель автомобиля, перенимала опыт у старших коллег, которые всегда готовы прийти на помощь, – вспоминает она.

По ее словам, технологии не стоят на месте – в мире создано много обучающих платформ, к примеру, интерактивная система Electude. Это онлайн-симулятор, разработанный специально для обучения автомобильной механике и электронике. Студенты колледжа выиграли соревнование и получили в награду бесплатный доступ к этой платформе на один год. В итоге вместо скучных лекций они решают задачи, проводят виртуальную диагностику и собирают схемы.

Рассуждая о том, какой иностранный опыт следует перенять нашей системе профессионально-технического образования, один из лучших преподавателей Алматы в этой сфере подчеркивает необходимость укрепления материально-технической базы учебных заведений.

– За рубежом она действительно на высоком уровне как для теоретических, так и для прак­тических занятий. Более того, колледжи плотно сотрудничают с будущими работодателями. Во время производственной практики студенты получают достойную оплату – 50% от стипендии и еще 50% доплачивает работодатель. Это значительно их стимулирует, повышает интерес к будущей профессии. Кроме того, автопроизводители предоставляют новые автомобили и оборудование для обучения, ведь они понимают, что качество сервиса напрямую влияет на продажи. В связи с этим внедрение совре­менных лабораторий во всех колледжах Алматы – большой шаг вперед. И нам надо идти в данном направлении, – уверена Таншолпан Тулендиева.

– Как Вам удается совмещать воспитание троих детей, самооб­разование и общественную работу? – спросила я на прощание.

– Спорт с детства приучил меня к дисциплине. Я привык­ла жить по графику, у меня и сегодня все распланировано. К счастью, мой старший сын уже подрос и стал мне настоящим помощником. Большую поддержку оказывает и супруг. Он тоже считает, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом, нужно постоянно ставить перед собой новые цели и идти к ним, – ответила Таншолпан.