Женская команда МВД Казахстана обошла соперников-мужчин в Дубае

Армия,Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Впервые в этом году наравне с мужчинами принимают участие женщины, представившие спецподразделения МВД Казахстана

Фото: polisia.kz

В ОАЭ продолжаются международные соревнования SWAT Chаllenge, где принимают участие сотрудники спецподразделений более 100 стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как отмечается, преодолевая полосу препятствий, женщины-офицеры не уступают мужчинам в ловкости и навыках огневой стрельбы. По результатам третьего дня соревнований они обошли более 50 соперников.

«Впервые наша команда принимает участие в таких соревнованиях крупного масштаба. Соревнования проходят наравне с мужчинами. Мы оставили многие мужские команды позади. «Томирис», алға!» - поделилась эмоциями Татьяна Долбышева.

Капитан полиции Долбышева – участница Олимпийских соревнований 2014 года. В полиции служит 11 лет. Мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, рекордсменка мира. Другие участницы команды также имеют спортивные достижения на мировых площадках.

Кроме Казахстана, женские команды представили Таиланд и ОАЭ.

#соревнования #спецназ #женская команда #The UAE SWAT Challenge

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