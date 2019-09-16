​Жезлы: они вернулись

На такой шаг ведомство пошло в связи с поступающими обращениями граждан по улучшению восприятия участниками дорожного движения действий регулировщиков, в особенности в сумеречное и ночное время, и во избежание наездов на полицейских при регулировании ими дорожного движения.

Согласитесь, непривычно было видеть регулировщиков без знакомого всем атрибута – жезла. Перчатки, светящиеся в темноте, на руках регулировщиков выглядели как-то несолидно, больше напоминая рукавицы с указующим перстом, которые были на руках волонтеров во время ЭКСПО-2017.

Два с половиной года назад решение лишить стражей дорожного порядка жезлов было принято казахстанцами неоднозначно. Теперь уже напрашивается вывод, что это было сделано в связи с проведением международной выставки: в июне 2017 года усердно заявлялось, что-де в развитых странах мира в работе дорожно-пат­рульной полиции жезлы не применяются, остановка транспортных средств и регулирование дорожного движения полицейскими осуществляется жестами рук. Также отмечалось, что «дорожной картой» по реализации структурных реформ в Казахстане на 2014–2015 годы был предусмотрен ряд мер по совершенствованию деятельности ДПП, в том числе по отмене жезлов.

В первый год на тему отмены жезлов появилось немало комиксов, высмеивающих это решение. Вспомните хотя бы видеосюжет, когда полицейские в перчатках машут водителю, чтобы он остановился, а в ответ водитель тоже машет им рукой, как бы отвечая на их «приветствия», и проезжает без остановки.

В марте 2019 года сенаторы, уже не впервые, попросили вернуть жезлы полицейским в Казахстане «исключительно для регулирования дорожного движения». И только через пять месяцев их просьба была удовлетворена.

Человек ко всему привыкает, и мы привыкли, казалось бы, к отсутствию жезлов, считая его символом коррупционных нарушений со стороны представителей правоохранительных органов. И вот 1 сентября, в День знаний, жители многих городов, спеша с детьми в школу на открытие нового учебного года, были удивлены появлением жезлов в руках полицейских. Некоторые несведущие подумали, что это разовое мероприятие, связанное с обеспечением безопасности детей.

Оказалось, что такое решение принято всерьез и надолго. Правда, как отметили в МВД, жезлы будут применяться «исключительно для регулирования дорожного движения, в особенности в темное время суток и условиях плохой видимости», а также для отвода транспортных средств при ДТП и образовании заторов на дорогах, в том числе отключении светофоров; соп­ровождении организованных колонн транспортных средств; проведении антитеррористичес­кой операции и (или) охранных мероприятий; предотвращении и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Сразу же по этому поводу поя­вились отклики и в Сети. Вот некоторые из них: «Я так понял, они вчера в Алматы так по жезлам соскучились, что поотключали светофоры и поставили всех в грандиозную пробку…», «Это хорошо, а то непонятно: то ли он с тобой «саламкается», то-ли перекрес­ток регулирует!»…

«Использование жезлов улучшит восприятие участниками дорожного движения подаваемых регулировщиком сигналов и повысит безопасность самих полицейских. Регулирование дорожного движения будет осуществляться с использованием жезла в жилетах и перчатках со светоотражающей отделкой, с дополнительной подачей сигнала свистком. Контроль за соблюдением безопасности дорожного движения будет осуществляться преимущественно с помощью автоматических систем фиксации», – говорится в сообщении профильного ведомства.

Также отмечается, что на сегодня работа патрульной полиции на автодорогах полностью переведена на автопатрулирование.

– То есть остановка транспорт­ных средств будет осуществляться в режиме автопатрулирования посредством подачи сигналов с использованием специальных светозвуковых и громкоговорящих устройств – без применения жезлов. Остановка транспортных средств жестом руки полицейского исключается. Возврат жезлов не потребует средств из бюджета на их приобретение, так как жезлы имеются в наличии, – заверили в МВД.

Кстати, помимо жезлов, у регулировщиков также остаются свистки, жилеты и перчатки со светоотражающими элементами. Только в столице у полицейских в руках около 1 тыс. жезлов.

Табу, наложенное на жезлы, осложняло жизнь и казахстанских водителей. По словам председателя независимого автомобильного союза Эдуарда Эдокова, решение об их отмене было непродуманным.

– Хорошо, что наконец их вернули, потому что сейчас начнет темнеть раньше, и если вдруг где-то не работает светофор, но «командует» регулировщик, то его указания светящимся жезлом действительно видны, – утверждает он. – Два года назад, отправляя «палочки» на склад, в МВД ссылались на международный опыт, дескать, там применять их не принято. Но как показало время, у нас эта практика не прижилась. Водители с облегчением восприняли новость о возвращении узнаваемого атрибута дорожных полицейских.

По словам депутата Мажилиса Парламента РК Нурлана ­Абдирова, эта мера была связана и с тем, чтобы убрать с дороги всех тех полицейских, которые хотят воспользоваться своими полномочиями, но при этом не имеют мандата на регулирование дорожного движения.

– Мне кажется, была решена задача. Все-таки, запретив изначально жезлы, по крайней мере, убрали с дорог очень многих полицейских, которым там не место, – подметил он.

Полицейские тоже рады возвращению «полосатых помощников», к которым им не надо привыкать.