В МВД рассказали о ликвидации центров, которые заставляли казахстанцев брать кредиты

В МВД рассказали о противодействии интернет-мошенничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы для добычи персональных данных – логинов, паролей, IP-адресов интернет-пользователей, которые продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram. Их стоимость варьировалась от 5 000 тенге за файл в зависимости от его объема. Установлено, что таким образом преступник заработал более 1,5 млн тенге.

Кроме того, фигурант занимался так называемым «кардингом» – похищением реквизитов банковских карт и их перепродажей, а также за деньги обучал созданию и распространению компьютерных вирусов. Благодаря своевременно проведенным киберполицией мероприятиям фигурант задержан и осужден.

«Продолжает набирать обороты телефонное мошенничество, основанное на социальной инженерии. Доверчивые граждане под влиянием обмана мнимых сотрудников банков и правоохранительных органов лишаются своих накоплений, набирают неподъемные кредиты. В этой части МВД наращивает взаимодействие с зарубежными коллегами. В апреле в ходе международной спецоперации в украинских городах Одесса и Запорожье ликвидировано пять мошеннических call-центров. Они совершали преступления в отношении казахстанцев. Задержано более 30 участников, проводятся необходимые мероприятия», – сказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Аналогичные мошеннические структуры полицией выявлены и в Казахстане.

«Криминальной полицией при проведении оперативных мероприятий в сентябре в городе Алматы ликвидировано четыре call-центра и задержано 47 иностранцев. Они занимались мошенничеством в отношении граждан иностранных государств. У них изъято 1,5 тысячи сотовых телефонов, свыше тысячи sim-карт и более полусотни единиц компьютерной техники. Проводятся следственные мероприятия, изъятая техника изучается», – сказал полковник полиции.

Жалость и сострадание граждан использовал 23-летний житель Шымкента. Он создал дубликат аккаунта в Instagram по сбору денег якобы на лечение тяжело больных детей, указав свои банковские счета. При этом родители этих детей об этом даже не знали. Таким образом он собрал от сочувствующих казахстанцев 32 млн тенге. Он задержан и взят под стражу. В ходе обыска у него изъяты две автомашины с VIP-номерами и крупная сумма денег. Для обеспечения анонимности мошенники звонят через WhatsApp. Регистрация аккаунтов происходит также скрытно, через sim-боксы. МВД принимает меры по выявлению таких устройств. Только за месяц работы криминальной полицией выявлено и изъято 20 таких устройств.

Министерство внутренних дел напоминает гражданам о мерах безопасности.

Для этого важно:

– не передавать никому свои личные данные, пароли, sms-коды;

– не скачивать незнакомые мобильные приложения по просьбе третьих лиц;

– не проходить по незнакомым ссылкам в мессенджерах и соцсетях;

– не вкладывать свои сбережения в сомнительные инвестиционные проекты.