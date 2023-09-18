Жительница Жетысу продала двух детей

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УБОП ДП области Жетысу сообщило о задержании 23-летней жительницы региона за торговлю детьми, передает Kazpravda.kz.

Установлено, что женщина через посредников продала своих двух детей 2022 и 2023 годов рождения.

Первый факт имел место в октябре 2022 года, второй – в августе 2023 года.

Отмечается, что в обоих случаях сумма сделки составила 1 млн тенге.

Факты зарегистрированы по статье 135 УК (Торговля несовершеннолетними), добавили в полиции.