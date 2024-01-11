Живая беседа Свежий выпуск 11 января 2024 г. 2:20 23 Ербол Тишкамбаев Депутаты Парламента продолжают встречаться с населением, изучая проблемные вопросы городов и регионов для последующего их решения. фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК Сенаторы Бибигуль Жексенбай, Галиаскар Сарыбаев и Амангельды Толамисов совместно с волонтерами посетили столичный приют для животных с целью ознакомления с условиями их содержания. Они выявили ряд проблем, касающихся обеспечения животных питанием, недостаточного количества вольеров, финансирования и другие. В настоящее время депутатами Сената совместно с Институтом парламентаризма и экспертным сообществом разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными». Сенаторы рассказали сотрудникам приюта и волонтерам об основных изменениях в существующее законодательство, которые касаются обеспечения последовательности государственной политики в области ответственного обращения с животными, повышения эффективности механизмов контроля и мониторинга за процессом регулирования численности животных, снижения количества нападений собак на людей и обеспечения принципов гуманности общества при обращении с питомцами. – Поправки, предложенные в законопроекте, содержат более эффективную основу для обеспечения безопасности населения и решения проблемы бродячих животных с сохранением приверженности ценностям, признанным международным сообществом в области гуманного и ответственного обращения с животными. Глава государства в своих выступлениях отмечал, что отношение к животным является мерилом цивилизованности любого государства, – поделилась с собеседниками Бибигуль Жексенбай. В ходе посещения приюта сенаторы внимательно изучили его текущее состояние, провели осмотр расположения вольеров, побеседовали с сотрудниками и волонтерами, а также отметили необходимость улучшения условий содержания животных. Волонтерами были высказаны предложения по модернизации помещений, обеспечению ветеринарной помощи питомцам и повышению эффективности программы по содержанию животных. Депутаты в свою очередь выразили готовность работать с местными исполнительными органами и активистами для создания более комфортной и безопасной среды для братьев меньших. Мажилисмены Арман Калыков, Унзила Шапак, Бауржан Смагулов, Тилектес Адамбеков и Никита Шаталов встретились в Карагандинской области с коллективом ТОО «ҚҰРЫЛЫСМЕТ». Предприятие производит шахтное оборудование, трубы стальные электросварные. Численность работников предприятия составляет более 500 человек. Основная цель встречи – информационная работа по исполнению реформ Главы государства, а также реализация пунктов Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Amanat». На встрече поднимались вопросы по обновлению очистных сооружений, модернизации производства, обновлению устаревшего оборудования на предприятии, повышению статуса рабочих специальностей и социальные вопросы. – Основной вопрос у нас по очистным сооружениям в городе Шахтинске. Те сооружения, что есть сейчас, устарели и уже непригодны для эксплуатации. Просим у вас поддержки на республиканском уровне, – обратился к народным избранникам депутат Шахтинского городского маслихата Максат Тоханов. – Эта проблема имеет место не только в вашем регионе, но и в Сарышагане Актогайского района и городе Балхаше. На сегодня ответственным исполнителем согласно плану модернизации уже проведена предварительная ТО, разработана ПСД, выделен бюджет в размере 1,2 миллиарда тенге. Ваш вопрос мы возьмем на контроль и доведем его до завершения, – заверил мажилисмен Бауржан Смагулов. В формате живой беседы гости постарались ответить на все интересующие вопросы. В свою очередь работники предприятия выразили слова благодарности за обратную связь, многие помнят и прошлые аналогичные встречи. И те вопросы, которые поднимались на предыдущих встречах, были услышаны. Есть положительно решенные вопросы, к примеру, обновление автопарка и увеличение маршрутов. #депутаты #Парламент #регионы #население #встреча #рабочая поездка