​Жизнь как признание в любви

Сабура Мамбеева (1928–2017 гг.) при жизни называли легендой, гордостью казахского изобразительного искусства. Его работа «В горах» 1957 года находится в Москве в коллекции Музея искусств народов Востока, а «У юрты», написанная годом позже, – в Третьяковской галерее. Картина «У юрты», напоенная покоем и тишиной аульного вечера, чуткостью сопереживания, представляла казахское искусство на всесоюзном уровне, ее публиковали в журнале «Юность». И высокое мастерство автора, его уникальная художественная стилистика стали известны широко за пределами Казахстана еще полвека назад. Бывший министр культуры СССР Екатерина Фурцева высоко ценила творчество Сабура Мамбеева и отмечала его вклад в развитие казахской культуры.

В «Антологии искусства Казахстана» отмечается, что «в картинах Мамбеева царят естественность мира, поэзия восприятия и аристократизм живописной формы, которые суть дар не природы, а культуры. Культуры чувств и мыслей, обращенных к «уходящей натуре» – традиционному образу жизни казахов, отголоски которого все еще слышны в отдаленных аулах и жайлау». И тем самым подчеркивается суть, квинтэссенция творчества знаковой фигуры в современной национальной живописи.

Несколько дней назад сердце народного художника Казах­стана Сабура Мамбеева перестало биться – он ушел из жизни 26 июля. Гражданская панихида состоялась в минувшую субботу, 29 июля, в Государственном музее искусств им. А. Кастеева, в открытии которого художник принимал активное участие. Сабур Мамбеев, как говорилось во время прощания с Мастером, – это глубоко индивидуальный художник, талантливый живописец, один из самых тонких колористов. Масштаб личности такого мастера позволяет говорить о его творчестве как явлении большом, серьезном, имеющем значение не только для страны, но мировой культуры. По сути, он сумел создать поэтический мир родного Отечества глазами тонко чувствующего интеллектуала. Уже несколько десятилетий его шедевры «У юрты» (авторское повторение), «Весна», «Девушка у окна», «Черное кимоно» украшают зал изобразительного искусства Казахстана Музея искусств им. А. Кастеева.

Как и многим представителям своего поколения, Сабуру Мамбееву пришлось пережить войну и лишения. Родился он в 1928 году в Южно-Казахстанской области и в 13 лет остался сиротой. Несмотря на трудности, Сабур смог поступить в художественное училище в Алматы, где его однокурсниками были Молдахмет Кенбаев, Канафия Тельжанов, Жанатай Шарденов, Камиль Шаяхметов, Гульфайрус Исмаилова. Затем уехал учиться в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Ленинград. Вернувшись, он с особой теплотой писал картины, посвященные родным местам. И наделил жизнь казахского аула красотой, мудростью бытия, любовью.

Сабур Мамбеев стоял у истоков национальной живописной школы и своим творчеством прославил ее далеко за пределами Казахстана. Мастер был неравнодушен к судьбе молодых художников: под его руководством в 11 областных центрах открылись мастерские для художников и скульпторов, музеи и выставочные залы. А в Алматы, Караганде, Усть-Каменогорске, Семипалатинске, Шымкенте и Целинограде – дома художников.

Заслуженный деятель искусств Казахской ССР, народный художник Республики Казахстан награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красно­го Знамени (дважды), дружбы народов, «Парасат» и медалями. Он являлся руководителем Союза художников КазССР, членом ЦК Компартии Казахстана, депутатом и заместителем председателя Верховного Совета КазССР 10-го созыва.