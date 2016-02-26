​Звучит на пиках гимн страны

Он стал автором оригинальной идеи использования современных беспроводных технологий для воспроизведения Государственного гимна на горных пиках. Александр Дугласович в свои 56 лет продолжает совершать восхождения и является вице-президентом алматинского горного клуба «Аскар-Тау». Он тренируется вместе с такими известными профессиональными альпинистами, как Василий Пивцов и Александр Соф­рыгин. И в 2014–2015 годах вместе с ними совершил серию восхождений на знаковые вершины Тянь-Шаня, Кавказа, Памира и Альп. Это пик Маншук Маметовой, 28 гвардейцев-панфиловцев, Монблан, Эльбрус и пик им. Абу ибн Сины.

Свои восхождения руководитель компании Dicosta technologies LTD А. Серазетдинов посвящает пропаганде здорового образа жизни и воспитанию среди молодежи патриотизма и любви к родной природе. «Портативная и мощная беспроводная акустическая система SoundLink Mini весит немного, и мы брали ее с собой во время восхождений. Она дала возможность воспроизвести чистый звук на горных вершинах», – добавил он.

Впервые Государственный гимн прозвучал на пике Маншук Маметовой. Альпинисты для такого торжественного события подняли Государственный флаг Республики Казахстан. Затем гимн с гордостью слушали на Монблане, Эльбрусе и на одной из высочайших вершин Центральной Азии – пике Абу Али ибн Сины.

Активный пропагандист государственных символов Серазетдинов и возглавляемая им компания спонсировали экспедицию казахстанских альпинистов в феврале 2015 года на высшую точку Тянь-Шаня – пик Победы, а также издание книги известного спортсмена Владимира Вуколова «Альпинисты Казахстана в Великой Отечественной войне». В книге имеется раздел, посвященный восхождениям казахстанских альпинистов на знаковые горные вершины мира. И на которых благодаря таким людям, как Александр Серазетдинов, впервые в истории звучал Государственный гимн Казахстана.