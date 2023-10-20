12 казахстанцев покончили с собой из-за кредитных долгов

На фоне закредитованности и невозможности выплаты заемщики совершают не только суициды, но и преступления

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О последствиях закредитованности казахстанцев рассказал заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха в ходе парламентских слушаний в Мажилисе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По его данным, в текущем году 12 закредитованных граждан покончили жизнь самоубийством.

​Другие 40 закредитованных казахстанцев для "добычи" денег для погашения кредитов совершили различные преступления, в том числе разбойные нападения, грабежи и кражи.

"​Эти поступки ни в коем случае не оправдывают их, и они ответят по закону, но в то же время над этим все должны серьезно задуматься", – призвал Игорь Лепеха.

МВД принимает меры по борьбе с мошенничеством. Так, будет введена правовая ответственность за передачу абонентских номеров третьим лицам, как делают "дропы" из Казахстана. За вознаграждение они оформляют электронные SIM-карты на себя и передают их номера мошенникам.

Лепеха также рассказал о ликвидации в Украине одного из крупнейших мошеннических колл-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанцев.