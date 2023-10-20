За передачу абонентских номеров третьим лицам будет введена ответственность. Об этом в ходе парламентских слушаний в Мажилисе сообщил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По его словам, увеличению случаев интернет-мошенничества способствует и тот факт, что мошенники стали использовать номера казахстанских сотовых компаний.

«Все те же самые «дропы» из числа граждан Казахстана, которых они находят в телеграмм-каналах, за вознаграждение оформляют электронные сим-карты на себя и передают их номера мошенникам, с помощью которых последние регистрируются в приложении «WhatsApp». После его активации, мошенники через указанный мессенджер звонят потерпевшим и составляют разговор, при этом их местонахождение определить затруднительно», - констатировал замминистра.

Он отметил, что до настоящего времени ответственности за незаконную передачу абонентского номера другим лицам не существовало, что фактически позволяло гражданам беспрепятственно совершать, в том числе и такие действия.

В настоящее время этот пробел устраняется. Проект поправок в административное законодательство также находится на рассмотрении. Статья 637 Кодекса об административных правонарушениях дополняется 18-ым пунктом, который и будет предусматривать правовую ответственность за подобные действия - штраф на физических лиц до 50 МРП.