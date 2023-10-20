Замминистра МВД рассказал об операции в Украине по задержанию интернет-мошенников

Культура и общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха в ходе парламентских слушаний в Мажилисе рассказал об операции в Украине по задержанию интернет-мошенников

Фото: Kazpravda.kz

По его информации, в декабре прошлого года, в результате проведенных МВД мероприятий было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических Call-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан.

«С выездом на место, совместно с украинскими коллегами, данный центр был ликвидирован. Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники», – сказал замминистра.

По его информации, сейчас эксперты занимаются их разблокировкой для извлечения из них данных о казахстанцах, которых они обманули.

Игорь Лепеха также представил социальный портрет интернет-мошенников. 

"Это специально обученные в психологическом плане мужчины и женщины, от 20 до 45 лет, свободно владеющие русским языком, входящие  в состав зарубежных ОПГ, работающие  по принципу «Call-центров», с постоянной дислокацией в странах ближнего и дальнего зарубежья. Между ними имеется четкое распределение ролей: «переговорщики», «хакеры», IT-специалисты и своя служба безопасности», – сообщил Лепеха. 

Он отметил, что преступники используют четыре самых распространенных способа обмана. Так, они размещают онлайн объявления  о продаже товаров и предоставления услуг, второй способ – обзвон граждан под видом сотрудников банков и правоохранительных органов, внушая и моделируя им различные ситуации.

«Третий способ – мошенники предлагают выгодно вложить деньги в различные инвестиционные проекты и пятый – создают фишинговые сайты  разных компаний и организаций, через которые в последующем заполучают конфиденциальную информацию пользователей», – сказал замминистра МВД. 

Замминистра посетовал, что сложность расследования и пресечения трансграничной преступной деятельности зарубежных интернет-мошенников заключается не только в их местонахождении, то есть за пределами страны, но и использовании ими «хакерских» программ.

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