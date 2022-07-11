137 млн тенге украли мошенники у жителя Нур-Султана

Преступную группу, подозреваемую в хищении 137 млн тенге у астанчанина, изобличили полицейские Нур-Султана. Об этом сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Жандос Суинбай, передает корреспондент Каzpravda.kz.



Жандос Суинбай сообщил, что в мае текущего года столичные полицейские разоблачили преступную группу в составе 7 человек, похитившую 137 млн тенге со счета жителя столицы.



"В ходе проверки было установлено, что в эту группу входят казахстанские и иностранные граждане. В ходе обыска было обнаружено более 8 миллионов наличных, мобильные телефоны, сим-карты, более 20 платежных карт, а также записи имен и паролей банковских карт. Члены группы могут быть замешаны в двух эпизодах мошенничества, убытки от которых превышают 170 млн тенге", – сообщил спикер.



В настоящее время основные фигуранты задержаны, а в отношении других подозреваемых проводятся следственные и розыскные мероприятия.