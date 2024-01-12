$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Обсуждались вопросы строительства двух солнечных и двух ветровых электростанций в Туркестанской области.

«Мы выражаем благодарность за ваше желание построить в нашем регионе солнечные и ветровые электростанции общей мощностью более 1 ГВт. Всесторонне рассмотрели и изучили это предложение. Поскольку это масштабный проект, соответствующие письма были направлены правительству и министерству энергетики. Работа идет. Мы заинтересованы в реализации проекта. Сегодня в качестве первого шага в его реализации будет заключен специальный меморандум. Надеемся, что это партнерство станет инициативой в дальнейшей реализации других совместных проектов», - сказал Дархан Сатыбалды.

Заместитель гендиректора компании поблагодарил руководство области за сотрудничество и поддержку. Он сказал, что электростанции дадут толчок к наращиванию энергетического потенциала не только Туркестанского региона, но и Казахстана. Он также отметил, что они внесут вклад в улучшение экологии.

Данная компания намерена реализовать четыре проекта по строительству солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 1,3 ГВт на территории Туркестанской области. В частности, будет реализован проект строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в селе Ибаата Сауранского района, проект строительства солнечной электростанции мощностью 300 МВт в селе Шолаккорган Созакского района, строительство ветровой электростанции мощностью 300 МВт в селе Жузимдик Байдибекского района, проект строительства ветровой электростанции мощностью 500 МВт в селе Шакпак баба Тюлькубасского района.

Отмечается, что в период реализации и эксплуатации проектов на объекты будут трудоустроены местные жители. Ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов по производству электроэнергии позволит сократить выбросы углекислого газа на 4 млн тонн в год и сэкономить 900 млн кубов газа. Иностранные инвесторы планируют вложить в проекты 1,5 млрд долларов США.

На встрече первый заместитель акима Туркестанской области Зулпыхар Жолдасов и заместитель гендиректора China Gezhouba Group Overseas Investment CO. Ма Йиингин подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.