Министр энергетики потребовал ускорить модернизацию алматинских ТЭЦ

Энергетика

На ТЭЦ-2 строительная готовность достигла 92%, тогда как готовность ТЭЦ-3 составляет около 26%

Фото: минэнерго

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов проинспектировал строительство ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, где реализуются проекты по переводу станций на природный газ. Работы выполняются по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz.

Во время посещения ТЭЦ-2 министру доложили, что строительная готовность объекта достигла 92%. Практически полностью завершена поставка технологического оборудования, на площадке задействованы около 1,5 тыс. специалистов и более 140 единиц строительной техники.

Несмотря на высокий уровень готовности объекта, Ерлан Аккенженов поручил сохранить набранные темпы строительства. Подрядным организациям поставлена задача привлечь дополнительных монтажников и сварщиков, а также ускорить согласование документации, необходимой для проведения пусконаладочных работ.

По итогам инспекции ТЭЦ-3 Министерство энергетики зафиксировало существенное отставание от утвержденного графика реализации проекта. В настоящее время строительная готовность станции составляет около 26%. На объекте сохраняются задержки с поставкой ключевого оборудования, а фактическая численность работников не превышает 600 человек при плановой потребности порядка 1600 специалистов.

Отставание, как отметили в министерстве, отражается на сроках выполнения строительно-монтажных работ по ряду ключевых объектов станции, включая распределительное устройство и системы управления.

В связи с выявленными недостатками глава ведомства поручил заказчику и генеральному подрядчику в кратчайшие сроки увеличить темпы строительства, нарастить численность персонала и количество строительной техники до предусмотренного проектом уровня.

«Объективные сроки утверждены, никакие переносы не обсуждаются! Требую незамедлительно устранить кадровый дефицит и кратно увеличить объемы спецтехники на стройке», — заявил Ерлан Аккенженов.

Кроме того, министр поручил принять исчерпывающие меры по ускорению поставок оборудования и актуализировать график производства работ с безусловным соблюдением утвержденных сроков реализации проекта.

Ерлан Аккенженов также предупредил, что если в ближайшие недели на отстающем объекте не будут полностью мобилизованы необходимые ресурсы, в отношении заказчиков и подрядных организаций будут инициированы строгие меры ответственности.

#Алматы #ТЭЦ #энергетика

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